Большинство «зумеров» и «миллениалов» из Иркутска стараются регулярно откладывать

Несмотря на распространенное мнение о недостаточно серьезном отношении молодежи к личным финансам, представители поколений Y и Z оказались склонны к накоплениям. В Иркутске 53% «миллениалов» и 57% «зумеров», по собственному признанию, стараются откладывать деньги регулярно либо от случая к случаю. Эти показатели выше, чем в среднем по России: 52% «миллениалов» и 67% «зумеров» соответственно.

Исследование на тему накоплений провели компании «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» в преддверии Дня молодежи в 37 российских городах с населением более 500 тысяч. К поколению Z (зумерам) отнесены люди в возрасте 18–23 лет, к поколению Y (миллениалам) — 24–40 лет.

На вопрос «Как часто вам удается откладывать средства?» 52% представителей поколения Y ответили, что стараются это делать ежемесячно; 47% стремятся откладывать несколько раз в год. Среди поколения Z ежемесячно стараются откладывать 66% участников опроса, несколько раз в год — 33%. Больше всего миллениалов-накопителей живет в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. В этих же трех городах проживает и большинство склонных к накоплению зумеров.

Отвечая на вопрос о целях накоплений, миллениалы сообщили, что в основном откладывают на поддержку детей (35% опрошенных) и путешествия (25%). Зумеры чаще всего копят на свою квартиру (44%), непредвиденные обстоятельства (20%), отдых и путешествия (17%).

Поколение Z больше откладывает наличные деньги — так поступают 58% опрошенных из этой группы. Рублевыми депозитами пользуются 10% зумеров и 39% миллениалов. Интерес к вложениям в ценные бумаги у поколения Z и Y выражен почти одинаково: у 9% и 10% соответственно.

Если зумеры захотят инвестировать, а не только хранить наличные деньги, то будут готовы вкладывать сбережения в инструменты фондового рынка на 2,5 года. Желающие инвестировать миллениалы готовы вкладываться на меньший срок — 1,5 года. Инвестиции онлайн приветствуют по 11% зумеров и миллениалов.

Миллениалы больше склонны копить в автоматическом режиме: каждый пятый заявил, что для него было бы удобным автоматическое списание накоплений с зарплатного счета. Среди зумеров, многие из которых пока не имеют постоянной работы и зарплатной карты, такой способ менее популярен (12%). В вопросе удобства накоплений оба поколения солидарны в том, что сбережения важно формировать часто, но некрупными суммами.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Опрос показывает, что молодые люди ориентированы на накопления на случай непредвиденных обстоятельств, покупку недвижимости, отдых и поддержку детей. Задачу формирования капитала под любые цели отлично решает накопительное страхование жизни, которое помимо накопительной функции обеспечивает страховой защитой на весь срок действия договора. Также мы видим, что среди молодых россиян популярны инвестиции в паевые фонды и индивидуальные инвестиционные счета — в 2020 году клиенты в возрасте 18-25 лет нарастили объем инвестиций в эти инструменты, разработанные "Сбербанк Управление Активами" почти в три раза».

Участники опроса, которые стараются делать накопления (учтены варианты ответов «стараемся регулярно откладывать» и «откладываем от случая к случаю»)

Зумеры

Санкт-Петербург 86% Тюмень 86% Москва 85% Ростов-на-Дону 84% Екатеринбург 83% Нижний Новгород 82% Рязань 81% Ярославль 80% Краснодар 77% Липецк 77% Воронеж 76% Волгоград 76% Пермь 70% Саратов 68% Омск 68% Челябинск 67% Ульяновск 67% Самара 67% Уфа 66% Тольятти 65% Астрахань 64% Барнаул 64% Красноярск 62% Владивосток 62% Казань 62% Новосибирск 61% Хабаровск 60% Ижевск 59% Киров 57% Иркутск 57% Оренбург 57% Кемерово 57% Набережные Челны 57% Новокузнецк 55% Томск 54% Пенза 53% Махачкала 49%

Миллениалы