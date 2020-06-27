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«Банковские» мошенники за сутки похитили у жителей Приангарья свыше 1,7 млн рублей

27 июня 2020

Одной из самых популярных схем у аферистов остается одна и та же легенда: звонящие выдают себя за работников банков, чтобы обманом получить доступ к сбережениям граждан. В минувшую пятницу в Иркутской области жертвами таких мошенников стали 7 жителей Приангарья. Суммарно после общения с «службой безопасности банка» они лишились более 1,7 миллиона рублей.

Наибольшую сумму, свыше 850 тысяч рублей, злоумышленники похитили у 73-летнего пенсионера из Иркутска. Ему позвонил неизвестный, напугал его словами о том, что прямо сейчас с его счета кто-то снимает деньги и предложил перевести их на «резервный счет». Потерпевший при помощи банкомата перечислил деньги на номер банковской карты, указанный лжесотрудником финансовой организации. Сразу после разговора телефон звонившего стал недоступен. Полицейские установили, что номер абонента зарегистрирован в городе Москва.

По похожей схеме аферисты похитили 270 тысяч рублей у слесаря из Ангарска, 260 тысяч у 25-летнего Иркутянина, 150 тысяч – у 28-летнего жителя Бодайбо, 120 тысяч – у 38-летней женщины Бодайбо, свыше 60 тысяч рублей у пенсионера из областного центра и 6,5 тысяч рублей у 63-летней пенсионерки из Усть-Илимска. Каждый из них либо сообщил звонившим данные своих карт и коды из банковских СМС, либо сам перевел деньги на указанные мошенниками счета.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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