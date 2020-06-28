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Коронавирус захватывает Иркутск

28 июня 2020

Коронавирус продолжает захватывать Иркутск. Если в других очагах коронавирусной инфекции – Усть-Куте и Бодайбо – ситуацию удалось взять под контроль, то в Иркутске она далека от стабилизации. Из 226 новых случаев заражения за прошедшие сутки 146 приходится на областной центр. Также крупные очаги обнаружены в Шелеховском районе – 25 COVID-19 за сутки, в Иркутском районе – 18, в Братске – 15. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 28 июня.

В топ-5 городов по числу инфицированных COVID-19 входят:

  1. Иркутск – 526 (+146)
  2. Усть-Кут – 869 (+4)
  3. Иркутский район – 611 (+18)
  4. Братск – 371 (+15)
  5. Бодайбо – 357 (0)

В Иркутской области режим самоизоляции продлён в регионе до 12 июля 2020 года.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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