Председатель ПСБ Петр Фрадков принял участие в онлайн-марафоне "Удмуртия Calling"

Председатель ПСБ Петр Фрадков принял участие в масштабном онлайн-марафоне «Удмуртия Calling» и выступил с приветственным словом на инвестиционной сессии.

Инвестиционный день форума «Промышленность и государственно-частное партнерство» был посвящен презентации возможностей Удмуртии в сфере промышленности и ГЧП-проектам. Мероприятие организовано Правительством Удмуртской Республики. С приветственным словом к участникам обратился глава региона Александр Бречалов.

Петр Фрадков отметил, что сотрудничество с Удмуртией имеет для банка приоритетное значение по ряду направлений на протяжении многих лет: «В республике сконцентрировано большое количество ведущих российских предприятий ОПК, с которыми мы успешно развиваем отношения. Мы являемся уполномоченным сервисным партнером в части сопровождения гособоронзаказа, и особое внимание уделяем вопросам диверсификации. При этом те уникальные компетенции, которыми ПСБ обладает благодаря работе с крупными промышленными предприятиями, универсальны и в равной степени применимы к малому и среднему бизнесу. Это поддержка хозяйственной деятельности, банковские гарантии, финансирование инвестпроектов с длительными горизонтами. В текущей экономической повестке банк оперативно реагирует на те вызовы, с которыми сталкиваются клиенты, и предлагает новые решения, меры поддержки. Потенциал производственного бизнеса в Удмуртии очень высок, и доля МСБ в объеме кредитного портфеля банка неизменно увеличивается».

Пётр Фрадков рассказал о ряде новых знаковых для Удмуртии проектах при содействии ПСБ. Банк участвует в решении вопросов социально-экономической повестки и активно поддерживает начинания, связанные с развитием региональной инфраструктуры, что способствует, в том числе, развитию промышленного потенциала республики. В настоящее время в ПСБ идет подготовка к реализации крупного проекта в сфере ЖКХ – речь идет не только о кредитовании компаний, но и о планируемой масштабной инвестиционной программе на сумму около 10 млрд рублей. Также ПСБ ведет диалог с регионом по вопросу дальнейшего развития его спортивной инфраструктуры – до конца года планируется подписать кредитное соглашение на 750 млн рублей на реконструкцию спортивного объекта.

Кредитный портфель банка в регионе по малым и средним предприятиям составляет более 1,5 млрд рублей. Из них 100 млн рублей уже выданы на выплату заработной платы и возобновление предпринимательской деятельности в рамках мер поддержки бизнеса в условиях пандемии, в ближайшее время планируется выдать еще более 100 млн рублей на эти цели, и банк продолжает принимать заявки на льготные кредиты. Также свыше 700 млн рублей были направлены на реализацию различных инвестиционных проектов СМБ.