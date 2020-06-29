Июль начнется с сокращенной недели

Среда 1 июля объявлена нерабочим днем из-за общероссийского голосования по правкам в конституцию, сообщают РИА Новости со ссылкой на Роструд.

День голосования объявлен нерабочим днем и будет оплачен в двойном размере как выходной праздничный день.

Как уточнили в Роструде, за работу 1 июля можно попросить день отдыха, в этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Не работающие в день голосования в зарплате за июль ничего не потеряют.