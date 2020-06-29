Ольга Кырова установила рекорд Иркутской области по скандинавской ходьбе

В Иркутске на стадионе «Авиатор» 27-28 июня проводился суточный ультрамарафон скандинавской ходьбы «Время рекордов», сообщают в областной администрации.

Мероприятие проходило с целью установления национального рекорда России по северной ходьбе в рамках всероссийского фестиваля «Как прекрасен этот мир».

63-летняя спортсменка из поселка Молодежный Иркутского района Ольга Кырова за 24 часа преодолела 108 километров 700 метров, установив региональный рекорд среди женщин.

Рекорд России удалось установить спортсменке из Санкт-Петербурга Ирине Марковой, пройдя за сутки 163 километра 525 метров, что стало также мировым достижением. Всего в ультрамарафоне среди женщин участвовали четыре представительницы – две из Санкт-Петербурга, по одной из Иркутской и Вологодской областей.

- Такие спортивные мероприятия вдохновляют людей тренироваться дальше, работать над собой и устанавливать новые рекорды. Конечно, достижение Ирины Марковой из Санкт-Петербурга очень высокое, и я думаю, в ближайшее время его вряд ли сможет кто-то побить, - подчеркнул президент ассоциации «Байкальская федерация скандинавской ходьбы» Андрей Кудаев.

Он также отметил, что на иркутском стадионе «Авиатор» марафонскую дистанцию в 42 километра 195 метров за 6 часов 26 минут впервые прошел Семён Кремлёв из поселка Молодежный Иркутской района.

Напомним, в Иркутске мероприятие организовали ассоциация «Байкальская федерация скандинавской ходьбы» и РО ВОО «Российская федерация скандинавской ходьбы» при поддержке администрации города Иркутска и ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области».