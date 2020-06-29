На фоне пандемии впервые голос можно отдать не только традиционным способом, но и с помощью электронного голосования. Результаты экзитпола ВЦИОМа за 25 - 28 июня по голосованию о поправках поправки в Конституцию РФ: за – 76,0% опрошенных, против – 23,6%.

Данные цифры примерно соответствуют нашим ожиданиям и, вероятно, будут соответствовать итоговому счету на табло. Перенос голосования и шире вся история с пандемией и ее экономические последствия, то есть, рост безработицы и сокращение зарплат, не сказались серьезно на настроениях избирателей.

Если говорить непосредственно о поправках, то стоит выделить несколько экономических моментов. Россия – правопреемник СССР, но не Российской Империи. В противном случае можно было бы ожидать исков по суверенным и корпоративным царским долгам. Несколько лет назад, например, в Европе активизировались держатели облигаций царских железных дорог. И, конечно, суверенное право. Иначе может случиться так, что бюджету придется платить астрономические суммы бывшим акционерам «Юкоса». Мы уже видели в последнее время, насколько политические ангажированы зарубежные суды.

Важно сказать и пару слов про фейки, которые распространяются сейчас в сети. Самый главный из них – голосуем за национализацию Банка России и недр. Видимо, авторы этого фейка никогда не читали Закона о Банке России, который является государственной структурой, независимой монетарной властью, мегарегулятором. При этом прямое кредитование правительства Банком России – плохая идея, которая ведет к гиперинфляции. Именно данная порочная практика привела к «черному вторнику» 1994 года, то есть, резкой девальвации рубля. С недрами вообще не очень понятно. Запасы – основа стоимости любой нефтегазовой компании, финансовая теория гласит, что их доля в оценке составляет 80%. При этом все российские нефтегазовые холдинги торгуются на бирже, доля иностранного капитала во free float (акции в свободном обращении) – 30-35%, до кризиса 2008 года – 50%, в 1996-1997, аккурат после ваучерной приватизации, она доходила до 90%. И любое нарушение прав иностранных инвесторов обрушит котировки акций, обнулив сбережения россиян и активы финансовых компаний.

Другое дело, что в России сегодня проводится политика ресурсного национализма. Авторы – Кудрин и Сечин. Государство контролирует «Транснефть», «Газпром», «Роснефть» и через две последние компании «Газпром нефть» и «Славнефть». Налоговый пресс на нефтегазовый сектор в России серьезен, он дает в зависимости от цен на нефть от 35% до 50% бюджета. И контрольный пакет любых российских стратегических месторождений может принадлежать только государственным компаниям. «Газпром» имеет официальную монополию на экспорт природного газа. Что и главное зачем национализировать?

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»