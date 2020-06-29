Завод по производству малоэтажных домов может появиться в Свирске

Врио Губернатора Игорь Кобзев сегодня, 29 июня, обсудил с главой города Владимиром Орноевым перспективу запуска нового предприятия на территории Свирска.
По словам мэра, в настоящее время есть инвестор, который готов в течение нескольких месяцев запустить завод. Уже определились с земельным участком. Завод будет выпускать готовые дома, это так называемое комплектное домостроение. Компания имеет около 15 подобных заводов в России.
Глава региона Игорь Кобзев, подчеркнул, что регион заинтересован в реализации подобных инвестпроектов – это позволяет создать дополнительные рабочие места.
Как сообщил мэр Свирска, инвесторы готовы в ближайшее время прибыть в Иркутскую область для переговоров с врио Губернатора Игорем Кобзевым.