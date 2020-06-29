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Завод по производству малоэтажных домов может появиться в Свирске

29 июня 2020

Врио Губернатора Игорь Кобзев сегодня, 29 июня, обсудил с главой города Владимиром Орноевым перспективу запуска нового предприятия на территории Свирска.

По словам мэра, в настоящее время есть  инвестор, который готов в течение нескольких месяцев запустить завод. Уже определились с земельным участком. Завод будет выпускать готовые дома, это так называемое комплектное домостроение. Компания имеет около 15 подобных заводов в России.

Глава региона Игорь Кобзев, подчеркнул, что регион заинтересован в реализации подобных инвестпроектов – это позволяет создать дополнительные рабочие места.

Как сообщил мэр Свирска, инвесторы готовы в ближайшее время прибыть в Иркутскую область для переговоров с врио Губернатора Игорем Кобзевым.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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