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Банк Авангард сообщил режим работы офисов 1 июля

29 июня 2020

Банк Авангард сообщил режим работы офисов 1 июля 2020 года

  • Москва и Московская область

    Касса при Центральном офисе (ул. Садовническая, д.12, стр.1)

    Временно не работает

    Дополнительный офис «Рублевский»

    01 июля – с 10:00 до 21:30
    перерыв – с 15:00 до 15:40

    Дополнительный офис «Якиманка»

    01 июля – с 10:00 до 15:00

    Дополнительный офис «Варшавский»

    01 июля – не работает

    Дополнительный офис «Дмитровский»

    01 июля – не работает

    Дополнительный офис «Спектр»

    01 июля – не работает

    Дополнительный офис «На Грохольском»

    01 июля – не работает

    Дополнительный офис «Большая Полянка»

    01 июля – не работает

    № 8863 (ул. Адмирала Лазарева, д. 2)
    № 8866 (ул. Медынская, д. 7)
    № 8888 (ул. Хабаровская, д. 15)
    № 8922 (ул. Люблинская, д. 153)
    № 8927 (ул. Профсоюзная, д. 129А)
    № 8943 (МО, г. Одинцово, Можайское ш., д. 159)
    № 8959 (МО, г. Королев, ул. Коммунальная, д. 1)
    № 8963 (МО, г. Видное, мкр. Солнечный, д. 10)
    № 8985 (Ореховый б-р, д.14, корп.3)
    № 8988 (г.Щербинка, ул.Железнодорожная, д.44)
    № 8992 (МО, г. Котельники, 1-й Покровский проезд, д.5)
    № 8996 (МО, г.Мытищи, Шараповский пр-д, вл. 2)

    01 июля работают в действующем на текущий момент режиме

    № 8821 (Мичуринский пр., д. 9, корп. 3)
    № 8823 (Открытое ш., д. 9, стр. 1)
    № 8846 (Алтуфьевское ш., д.95)
    № 8860 (Боровское ш., д. 35)
    № 8883 (Ленинградский пр., д. 76)
    № 8890 (ул. Кустанайская, д. 6)
    № 8896 (Солнцевский пр., д. 21)
    № 8910 (МО, г. Лобня, Краснополянский пр–д, д. 2)
    № 8912 (ул. Профсоюзная, д. 56)
    № 8920 (ул. Вавилова, д. 3)
    № 8926 (Рублевское ш., д. 62)
    № 8931 (МО, г. Долгопрудный, пр. Лихачевский, д. 64)
    № 8935 (МО, Одинцовский р–н, пос. Горки–10, д. 30а)
    № 8939 (МО, г. Люберцы, Новорязанское ш., д. 7)
    № 8944 (МО, Люберецкий р–н, г.Люберцы, ул. Побратимов, д.7)
    № 8945 (МО, 24 км МКАД, вл. 1)
    № 8947 (Рязанский пр., д. 30, корп. 2)
    № 8948 (Зеленый пр., д. 62А)
    № 8950 (Бесединское ш., вл.15 )
    № 8953 (МО, г. Ногинск, ул. Трудовая, д. 11)
    № 8956 (ул. Красная Пресня, д. 23, корп. Б, стр. 1)
    № 8957 (МО, Красногорский р-н, у дер. Путилково)
    № 8960 (ул. Дубнинская, д. 30)
    № 8965 (Волгоградский пр., д. 73, стр. 1)
    № 8968 (г.Солнечногорск, ул.Почтовая, д.17/8, пом.1)
    № 8970 (Новокуркинское шоссе, д.1)
    № 8971 (г.Сергиев Посад, ул.Кооперативная, д. 2.)
    № 8973 (ул.Енисейская, д.19, корп.1.)
    № 8976 (МО, Одинцовский р-н. пос.Новоивановское, ул.Западная, стр.4)
    № 8977 (Варшавское ш., д.152А)
    № 8981 (Рязанский проспект, дом 2, корп. 2)
    № 8995 (МО, г.Мытищи, Осташковское ш., д.1)
    № 8997 (Дмитровское ш., д.89)
    № 8999 (МО, Солнечногорский муниципальный район, городское поселение Андреевка, р.п. Андреевка, ул.Жилинская, стр.1, пом.2)
    № 9001 (г.Москва, п.Сосенское, Калужское ш., 21 км)
    № 9002 (Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, стр. 5)
    № 9003 (МО, г.Химки, микрорайон «ИКЕА», корпус №4)
    № 9006 (Алтуфьевское ш., 1-й км, вл.3, стр.1)
    № 9007 (пр.Багратионовский, д.5)
    № 9009 (ул.Б.Семеновская, д.20, стр.1)

    01 июля проводятся только кассовые операции

    № 8817 (Тихорецкий бул., д. 1, стр. 70)
    № 8825 (ул. Летчика Бабушкина, д. 37, корп. 1)
    № 8833 (ул. Плеханова, д. 20)
    № 8835 (МО, г. Люберцы, п/о 3, д. 53–а)
    № 8938 (ул. Академика Скрябина, д. 23)
    № 8841 (Литовский бул., д. 22)
    № 8854 (ул. Суздальская, д. 12А)
    № 8864 (ул. Корнейчука, д. 54)
    № 8850 (ул. Липецкая, д. 16/14)
    № 8852 (МО, г. Мытищи, ул. Мира, д.30)
    № 8856 (ул. Вешняковская, д. 17–а, стр. 1)
    № 8862 (Пролетарский пр-т, д.19, корп.1)
    № 8877 (ул. Лобненская, д.14)
    № 8879 (МО, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80, лит. Б1)
    № 8892 (ул. Шоссейная, д. 34, стр. 1)
    № 8897 (МО, г. Щелково, Пролетарский пр., д. 4, корп. 3)
    № 8902 (Трубная пл., д. 2)
    № 8903 (МКАД, 87 км, д. 8)
    № 8905 (ул. Театральная аллея, д. 3, стр. 1)
    № 8906 (ул. Б. Тульская, д. 2)
    № 8909 (ул. Саянская, д. 8а)
    № 8913 (ул. Вавилова, д. 66)
    № 8916 (ул. Марксистская, д. 38, стр. 1)
    № 8919 (Алтуфьевское ш., д. 8)
    № 8932 (МО, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1)
    № 8936 (Измайловское ш., д. 71А)
    № 8937 (ул. Академика Варги, д. 8, корп. 1)
    № 8954 (МО, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 26)
    № 8955 (ул. Митинская, д. 53)
    № 8961 (МО, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 22)
    № 8962 (МО, г. Лыткарино, ул. Парковая, стр.2)
    № 8964 (ул. Широкая, д. 31)
    № 8969 (ул.Каховка, д.27)
    № 8972 (МО, г.Электросталь, проспект Ленина, д.1в)
    № 8974 (пр-т Вернадского, д.105, корп.4)
    № 8980 (МО, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, дом 3, стр. 1)
    № 8983 (МО, г.Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.78)
    № 8986 (МО, г.Серпухов, Борисовское ш., д.5)
    № 8987 (ул.Удальцова, д.42)
    № 8991 (МО, г.Реутов, шоссе Носовихинское, д. 45)
    № 8993 (Зеленоград, Савелкинский пр., д.8)
    № 8994 (ул.Ключевая, д.6, корп.1)
    № 8998 (ул. Героев Панфиловцев, д. 7)
    № 9004 (ш.Головинское, д. 5, корп. 1)
    № 9005 (Каширское ш., д.80)

    01 июля не работают

    № 8839 (МО, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 5)

    Временно не работает
     
     
     
  • Санкт–Петербург

    № 0289 "На Ленинском"

    01 июля – не работает

    № 0210 "На Лиговском"

    01 июля – не работает

    № 0254 "О`КЕЙ на Индустриальном"
    № 0260 "На проспекте Науки"
    № 0264 "На Просвещения"

    01 июля – работают в действующем на текущий момент режиме

    № 0261 "На Выборгском"
    № 0267 "На Пражской"
    № 0268 "На Савушкина"
    № 0271 "Мега-Парнас"
    № 0274 "На Революции"

    01 июля – проводятся только кассовые операции

    № 0252 "В ТРК Лето"
    № 0253 "Лента на Дальневосточном"
    № 0256 "На Руставели"
    № 0258 "О`КЕЙ на Заневском"
    № 0273 "На Кондратьевском"
    № 0276 "На Новосмоленской"
    № 0279 “На Стачек”
    № 0281 "На Богатырском"
    № 0284 “На Пятилеток”

    01 июля – не работают

    № 0251 "На Коломяжском"
    № 0255 "Лента на Пулковском"
    № 0257 "На Хасанской"
    № 0259 "О`КЕЙ на Савушкина"
    № 0266 "В "ТЦ Фиолент"
    № 0269 "Мега-Дыбенко"
    № 0282 "На Энгельса"
    № 0286 "На Марата"
    № 0287 "На Культуры"
    № 0288 "На Тихорецком"

    Временно не работают
     
     
     
  • Архангельск

    № 2210 «Центральный» (ул. Выучейского, д. 25)

    01 июля – не работает

    № 2213 «На ул. Тимме»

    01 июля – не работает

    № 2214 «На Ленинградском»

    Временно не работает
     
     
     
  • Астрахань

    № 3610 «Центральный» (ул. Красная Набережная, д.27, лит. А)

    01 июля – не работает

    № 3611 «В ТРЦ Ярмарка на Вокзальной»

    01 июля – с 10:00 до 22:00,
    перерыв с 15:00 до 15:30
    проводятся только кассовые операции

    № 3612 «В ТРЦ Alimpic»

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Барнаул

    № 2010 «Центральный» (ул. Гоголя, д. 83)

    01 июля – не работает

    № 2011 «На Панфиловцев»

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Белгород

    № 2510 «Центральный» (ул. Гостенская, д. 2а)

    01 июля – не работает

    № 2511 «На Щорса»

    01 июля – с 09:30 до 21:15,
    перерыв с 15:00 до 15:40
    проводятся только кассовые операции
     
     
     
  • Владивосток

    № 1110 «Центральный» (ул. Светланская, д. 69)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Волгоград

    № 1410 «Центральный» (ул.Рабоче-Крестьянская, д.8)

    01 июля – не работает

    № 1420 (ул. Краснознаменская, д. 9)

    01 июля – с 09:00 до 18:00
    перерыв с 15:00 до 15:40
    проводятся только кассовые операции

    № 1413 «В ТРЦ ПАРК-ХАУС»
    № 1430 (пл. им. Дзержинского, д. 1-Б)
    № 1450 (пр. Героев Сталинграда, д. 40)
    № 1460 ( г.Волжский на пр. Ленина, д. 97)

    01 июля – не работают

    № 1440 (г. Волжский, ул. Александрова, д. 18-а)

    01 июля – с 09:00 до 19:00,
    перерыв с 15:00 до 15:40
     
     
     
  • Воронеж

    № 0820 «Центральный» (ул. Ф. Энгельса, д. 18)

    01 июля – не работает

    № 0811 «На Героев Сибиряков»

    01 июля – не работает

    № 0814 «На Ленинском»

    01 июля – с 10:00 до 20:00,
    перерыв с 15:00 до 15:40
    проводятся только кассовые операции

    № 0816 «В СИТИ ПАРК ГРАД»

    24 июня – с 09:00 до 22:00,
    перерыв с 15:00 до 15:30
    проводятся только кассовые операции

    № 0817 «На Шишкова»

    01 июля – с 10:00 до 22:00,
    перерыв с 15:00 до 15:30
     
     
     
  • Екатеринбург

    № 4910 «Центральный» (ул. М. Жукова, д. 6)

    01 июля – не работает

    № 4911 «О’Кей на Бабушкина»

    временно не работает
     
     
     
  • Иваново

    № 0620 «Центральный» (ул. Парижской Коммуны, д. 16)

    01 июля – не работает

    № 0611 «На Лежневской»
    № 0613 «В ТЦ Тополь»

    01 июля – не работают
     
     
     
  • Ижевск

    № 5410 «Центральный» (ул.М.горького, д.64)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Иркутск

    № 4810 «Центральный» (ул. Дзержинского, д. 20)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Казань

    № 2410 «Центральный» (ул. Толстого, д. 41)

    01 июля – не работает

    № 2411 «На Московской»
    № 2413 «На Проспекте Победы»

    01 июля – не работают
     
     
     
  • Калининград

    № 2110 «Центральный» (Московский пр., д. 42-44-46)

    01 июля – не работает

    № 2111 «На Театральной»

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Киров

    № 2810 «Центральный» (ул. Орловская, д. 26-а)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Кострома

    № 4710 «Центральный» (пр. Мира, д. 37-39/28)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Краснодар

    № 3110 «Центральный» (ул. Карасунская/ ул. Коммунаров, д. 89/106)

    01 июля – не работает

    № 3120 «На ул. Мачуги»

    01 июля – с 09:00 до 18:00,
    перерыв с 15:00 до 15:40
    проводятся только кассовые операции

    № 4611 «В ТЦ МЕГА»

    временно не работает
     
     
     
  • Красноярск

    № 3410 «Центральный» (пр. Мира, д. 10)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Курган

    № 0310 «Центральный» (ул. Гоголя, д. 17/1)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Курск

    № 1920 «Центральный» (ул. Ватутина, д. 23)

    01 июля – не работает

    № 1914 «На Проспекте Дружбы»

    01 июля – с 09:30 до 21:15,
    перерыв с 15:00 до 15:40
    проводятся только кассовые операции
     
     
     
  • Липецк

    № 5210 «Центральный» (ул. Октябрьская, д.24)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Магадан

    № 1010 «Центральный» (ул. Пролетарская, д. 17)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Магнитогорск

    № 3810 «Центральный» (пр. Ленина, д.88)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Набережные Челны

    № 5010 «Центральный» (пр. Вахитова, д. 20Б)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Нижний Новгород

    № 4210 «Центральный» (ул. Ульянова, д.26/11)

    01 июля – не работает

    № 4220 «На Проспекте Ленина» (пр. Ленина, д.113)

    01 июля – с 10:00 до 22:00
    перерыв с 15:00 до 15:40
    проводятся только кассовые операции

    № 4211 «В ТЦ МЕГА»

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Нижний Тагил

    № 4410 «Центральный» (пр. Ленина, д.21б)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Новокузнецк

    № 5310 «Центральный» (ул. Кирова, д. 52А)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Новосибирск

    № 2910 «Центральный» (ул. 1905 года, д. 18)

    01 июля – не работает

    № 2920 «АШАН на Ватутина» (ул. Ватутина, д. 107)

    01 июля – с 08:30 до 22:00
    перерыв с 14:00 до 15:00
    проводятся только кассовые операции

    № 2912 «На пл. им. Карла Маркса»
    № 2913 «На Никитина»
    № 2915 «На Ленина» (г.Бердск, ул.Ленина,д.6/1)

    01 июля – не работают
     
     
     
  • Омск

    № 1810 «Центральный» (Пр. Маркса, д. 12)

    01 июля – не работает

    № 1813 «О`КЕЙ на Энтузиастов»

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Орёл

    № 0910 «Центральный» (ул. Покровская, д. 11)

    01 июля – не работает

    № 0930 «На Воскресенском»
    № 0913 «Наугорское ш., д.76»

    01 июля – не работает

    № 0911 «На Октябрьской»

    01 июля – с 10:00 до 20:45
    перерыв с 15:00 до 15:40
     
     
     
  • Оренбург

    № 0410 «Центральный» (ул. Володарского, 20)

    01 июля – не работает

    № 0414 «На Новой»

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Пенза

    № 4110 «Центральный» (ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Пермь

    № 3310 «Центральный» (ул. Ленина, д. 92)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Ростов–на–Дону

    № 1510 «Центральный» (пр. Шолохова, д. 44)

    01 июля – не работает

    № 1520 (пос. Верхнетемерницкий, ул. Обсерваторная, д. 13)

    01 июля – с 09:00 до 18:00
    перерыв с 14:00 до 14:40
    проводятся только кассовые операции

    № 1513 «На Малиновского»

    01 июля – с 10:00 до 22:00,
    перерыв с 15:00 до 15:40
     
     
     
  • Рязань

    № 2320 «Центральный» (ул. Есенина, д. 38)

    01 июля – не работает

    № 2321 «На Соборной»
    № 2323 «На Московском»

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Самара

    № 5110 «Центральный» (ул. Чкалова, д. 44)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Саратов

    № 3210 «Центральный» (ул. им. Радищева А.Н., д. 15а)

    01 июля – не работает

    № 3212 «В ТЦ Оранжевый»

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Ставрополь

    № 1710 «Центральный» (ул. Ленина, д. 111)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Сургут

    № 3010 «Центральный» (пр. Ленина, д. 26)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Тамбов

    № 2610 «Центральный» (ул. Советская, д. 71)

    01 июля – не работает

    № 2611 «На Энтузиастов»

    временно не работает
     
     
     
  • Тверь

    № 0710 «Центральный» (Свободный пер., д. 9)

    01 июля – не работает

    № 0711 «Детский Мир»

    01 июля – с 09:30 до 21:15,
    перерыв с 14:00 до 14:40

    № 0712 «На Можайского»

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Тольятти

    Офис «Тольяттинский» (ул. Фрунзе, д. 8, БЦ «PLAZA»)

    01 июля – не работает

    № 1236 «В ТРК Парк Хаус»

    01 июля – с 10:00 до 22:00,
    перерыв с 15:00 до 15:30

    № 1232 «На ул. Победы»

    01 июля – с 09:30 до 21:15,
    перерыв с 15:00 до 15:40
    проводятся только кассовые операции

    № 1231 «На Борковской»
    № 1233 «В ТЦ Капитал»
    № 1235 «Лента на Громовой»

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Томск

    № 2710 «Центральный» (Лесной пер., д. 8)

    01 июля – не работает

    № 2711 «На Красноармейской»
    № 2712 «СМАЙЛcity на Учебной»

    01 июля – не работают
     
     
     
  • Тула

    № 4310 «Центральный» (ул. Советская, д. 59)

    01 июля – не работает

    № 4311 «На Металлургов»

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Тюмень

    № 4510 «Центральный» (ул. Урицкого, д. 36)

    01 июля – не работает

    № 4512 «Ашан на Менделеева»

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Улан–Удэ

    № 3910 «Центральный» (ул. Смолина, д.54б)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Уфа

    № 3510 «Центральный» (ул. Мустая Карима, д. 41)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Хабаровск

    № 3710 «Центральный» (ул. Дзержинского, д. 65)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Челябинск

    № 5510 «Центральный» (пр. Ленина, д.30)

    01 июля – не работает
     
     
     
  • Чебоксары

    № 1610 «Центральный» (ул. Гагарина, д. 55)

    01 июля – не работает

    № 1620 г. Новочебоксарск, «На Советской»

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    перерыв с 15:00 до 15:40

    № 1615 «На Энтузиастов»
    № 1617 «На проспекте М.Горького»

    01 июля – не работают

    № 1613 «На Московском»

    временно не работает
     
     
     
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