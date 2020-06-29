Банк Авангард сообщил режим работы офисов 1 июля 2020 года
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Москва и Московская область
Касса при Центральном офисе (ул. Садовническая, д.12, стр.1)
Временно не работает
Дополнительный офис «Рублевский»
01 июля – с 10:00 до 21:30
перерыв – с 15:00 до 15:40
Дополнительный офис «Якиманка»
01 июля – с 10:00 до 15:00
Дополнительный офис «Варшавский»
01 июля – не работает
Дополнительный офис «Дмитровский»
01 июля – не работает
Дополнительный офис «Спектр»
01 июля – не работает
Дополнительный офис «На Грохольском»
01 июля – не работает
Дополнительный офис «Большая Полянка»
01 июля – не работает
№ 8863 (ул. Адмирала Лазарева, д. 2)
№ 8866 (ул. Медынская, д. 7)
№ 8888 (ул. Хабаровская, д. 15)
№ 8922 (ул. Люблинская, д. 153)
№ 8927 (ул. Профсоюзная, д. 129А)
№ 8943 (МО, г. Одинцово, Можайское ш., д. 159)
№ 8959 (МО, г. Королев, ул. Коммунальная, д. 1)
№ 8963 (МО, г. Видное, мкр. Солнечный, д. 10)
№ 8985 (Ореховый б-р, д.14, корп.3)
№ 8988 (г.Щербинка, ул.Железнодорожная, д.44)
№ 8992 (МО, г. Котельники, 1-й Покровский проезд, д.5)
№ 8996 (МО, г.Мытищи, Шараповский пр-д, вл. 2)
01 июля работают в действующем на текущий момент режиме
№ 8821 (Мичуринский пр., д. 9, корп. 3)
№ 8823 (Открытое ш., д. 9, стр. 1)
№ 8846 (Алтуфьевское ш., д.95)
№ 8860 (Боровское ш., д. 35)
№ 8883 (Ленинградский пр., д. 76)
№ 8890 (ул. Кустанайская, д. 6)
№ 8896 (Солнцевский пр., д. 21)
№ 8910 (МО, г. Лобня, Краснополянский пр–д, д. 2)
№ 8912 (ул. Профсоюзная, д. 56)
№ 8920 (ул. Вавилова, д. 3)
№ 8926 (Рублевское ш., д. 62)
№ 8931 (МО, г. Долгопрудный, пр. Лихачевский, д. 64)
№ 8935 (МО, Одинцовский р–н, пос. Горки–10, д. 30а)
№ 8939 (МО, г. Люберцы, Новорязанское ш., д. 7)
№ 8944 (МО, Люберецкий р–н, г.Люберцы, ул. Побратимов, д.7)
№ 8945 (МО, 24 км МКАД, вл. 1)
№ 8947 (Рязанский пр., д. 30, корп. 2)
№ 8948 (Зеленый пр., д. 62А)
№ 8950 (Бесединское ш., вл.15 )
№ 8953 (МО, г. Ногинск, ул. Трудовая, д. 11)
№ 8956 (ул. Красная Пресня, д. 23, корп. Б, стр. 1)
№ 8957 (МО, Красногорский р-н, у дер. Путилково)
№ 8960 (ул. Дубнинская, д. 30)
№ 8965 (Волгоградский пр., д. 73, стр. 1)
№ 8968 (г.Солнечногорск, ул.Почтовая, д.17/8, пом.1)
№ 8970 (Новокуркинское шоссе, д.1)
№ 8971 (г.Сергиев Посад, ул.Кооперативная, д. 2.)
№ 8973 (ул.Енисейская, д.19, корп.1.)
№ 8976 (МО, Одинцовский р-н. пос.Новоивановское, ул.Западная, стр.4)
№ 8977 (Варшавское ш., д.152А)
№ 8981 (Рязанский проспект, дом 2, корп. 2)
№ 8995 (МО, г.Мытищи, Осташковское ш., д.1)
№ 8997 (Дмитровское ш., д.89)
№ 8999 (МО, Солнечногорский муниципальный район, городское поселение Андреевка, р.п. Андреевка, ул.Жилинская, стр.1, пом.2)
№ 9001 (г.Москва, п.Сосенское, Калужское ш., 21 км)
№ 9002 (Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Строителей, стр. 5)
№ 9003 (МО, г.Химки, микрорайон «ИКЕА», корпус №4)
№ 9006 (Алтуфьевское ш., 1-й км, вл.3, стр.1)
№ 9007 (пр.Багратионовский, д.5)
№ 9009 (ул.Б.Семеновская, д.20, стр.1)
01 июля проводятся только кассовые операции
№ 8817 (Тихорецкий бул., д. 1, стр. 70)
№ 8825 (ул. Летчика Бабушкина, д. 37, корп. 1)
№ 8833 (ул. Плеханова, д. 20)
№ 8835 (МО, г. Люберцы, п/о 3, д. 53–а)
№ 8938 (ул. Академика Скрябина, д. 23)
№ 8841 (Литовский бул., д. 22)
№ 8854 (ул. Суздальская, д. 12А)
№ 8864 (ул. Корнейчука, д. 54)
№ 8850 (ул. Липецкая, д. 16/14)
№ 8852 (МО, г. Мытищи, ул. Мира, д.30)
№ 8856 (ул. Вешняковская, д. 17–а, стр. 1)
№ 8862 (Пролетарский пр-т, д.19, корп.1)
№ 8877 (ул. Лобненская, д.14)
№ 8879 (МО, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 80, лит. Б1)
№ 8892 (ул. Шоссейная, д. 34, стр. 1)
№ 8897 (МО, г. Щелково, Пролетарский пр., д. 4, корп. 3)
№ 8902 (Трубная пл., д. 2)
№ 8903 (МКАД, 87 км, д. 8)
№ 8905 (ул. Театральная аллея, д. 3, стр. 1)
№ 8906 (ул. Б. Тульская, д. 2)
№ 8909 (ул. Саянская, д. 8а)
№ 8913 (ул. Вавилова, д. 66)
№ 8916 (ул. Марксистская, д. 38, стр. 1)
№ 8919 (Алтуфьевское ш., д. 8)
№ 8932 (МО, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1)
№ 8936 (Измайловское ш., д. 71А)
№ 8937 (ул. Академика Варги, д. 8, корп. 1)
№ 8954 (МО, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 26)
№ 8955 (ул. Митинская, д. 53)
№ 8961 (МО, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 22)
№ 8962 (МО, г. Лыткарино, ул. Парковая, стр.2)
№ 8964 (ул. Широкая, д. 31)
№ 8969 (ул.Каховка, д.27)
№ 8972 (МО, г.Электросталь, проспект Ленина, д.1в)
№ 8974 (пр-т Вернадского, д.105, корп.4)
№ 8980 (МО, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, дом 3, стр. 1)
№ 8983 (МО, г.Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.78)
№ 8986 (МО, г.Серпухов, Борисовское ш., д.5)
№ 8987 (ул.Удальцова, д.42)
№ 8991 (МО, г.Реутов, шоссе Носовихинское, д. 45)
№ 8993 (Зеленоград, Савелкинский пр., д.8)
№ 8994 (ул.Ключевая, д.6, корп.1)
№ 8998 (ул. Героев Панфиловцев, д. 7)
№ 9004 (ш.Головинское, д. 5, корп. 1)
№ 9005 (Каширское ш., д.80)
01 июля не работают
№ 8839 (МО, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 5)
Временно не работает
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Санкт–Петербург
№ 0289 "На Ленинском"
01 июля – не работает
№ 0210 "На Лиговском"
01 июля – не работает
№ 0254 "О`КЕЙ на Индустриальном"
№ 0260 "На проспекте Науки"
№ 0264 "На Просвещения"
01 июля – работают в действующем на текущий момент режиме
№ 0261 "На Выборгском"
№ 0267 "На Пражской"
№ 0268 "На Савушкина"
№ 0271 "Мега-Парнас"
№ 0274 "На Революции"
01 июля – проводятся только кассовые операции
№ 0252 "В ТРК Лето"
№ 0253 "Лента на Дальневосточном"
№ 0256 "На Руставели"
№ 0258 "О`КЕЙ на Заневском"
№ 0273 "На Кондратьевском"
№ 0276 "На Новосмоленской"
№ 0279 “На Стачек”
№ 0281 "На Богатырском"
№ 0284 “На Пятилеток”
01 июля – не работают
№ 0251 "На Коломяжском"
№ 0255 "Лента на Пулковском"
№ 0257 "На Хасанской"
№ 0259 "О`КЕЙ на Савушкина"
№ 0266 "В "ТЦ Фиолент"
№ 0269 "Мега-Дыбенко"
№ 0282 "На Энгельса"
№ 0286 "На Марата"
№ 0287 "На Культуры"
№ 0288 "На Тихорецком"
Временно не работают
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Архангельск
№ 2210 «Центральный» (ул. Выучейского, д. 25)
01 июля – не работает
№ 2213 «На ул. Тимме»
01 июля – не работает
№ 2214 «На Ленинградском»
Временно не работает
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Астрахань
№ 3610 «Центральный» (ул. Красная Набережная, д.27, лит. А)
01 июля – не работает
№ 3611 «В ТРЦ Ярмарка на Вокзальной»
01 июля – с 10:00 до 22:00,
перерыв с 15:00 до 15:30
проводятся только кассовые операции
№ 3612 «В ТРЦ Alimpic»
01 июля – не работает
-
Барнаул
№ 2010 «Центральный» (ул. Гоголя, д. 83)
01 июля – не работает
№ 2011 «На Панфиловцев»
01 июля – не работает
-
Белгород
№ 2510 «Центральный» (ул. Гостенская, д. 2а)
01 июля – не работает
№ 2511 «На Щорса»
01 июля – с 09:30 до 21:15,
перерыв с 15:00 до 15:40
проводятся только кассовые операции
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Владивосток
№ 1110 «Центральный» (ул. Светланская, д. 69)
01 июля – не работает
-
Волгоград
№ 1410 «Центральный» (ул.Рабоче-Крестьянская, д.8)
01 июля – не работает
№ 1420 (ул. Краснознаменская, д. 9)
01 июля – с 09:00 до 18:00
перерыв с 15:00 до 15:40
проводятся только кассовые операции
№ 1413 «В ТРЦ ПАРК-ХАУС»
№ 1430 (пл. им. Дзержинского, д. 1-Б)
№ 1450 (пр. Героев Сталинграда, д. 40)
№ 1460 ( г.Волжский на пр. Ленина, д. 97)
01 июля – не работают
№ 1440 (г. Волжский, ул. Александрова, д. 18-а)
01 июля – с 09:00 до 19:00,
перерыв с 15:00 до 15:40
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Воронеж
№ 0820 «Центральный» (ул. Ф. Энгельса, д. 18)
01 июля – не работает
№ 0811 «На Героев Сибиряков»
01 июля – не работает
№ 0814 «На Ленинском»
01 июля – с 10:00 до 20:00,
перерыв с 15:00 до 15:40
проводятся только кассовые операции
№ 0816 «В СИТИ ПАРК ГРАД»
24 июня – с 09:00 до 22:00,
перерыв с 15:00 до 15:30
проводятся только кассовые операции
№ 0817 «На Шишкова»
01 июля – с 10:00 до 22:00,
перерыв с 15:00 до 15:30
-
Екатеринбург
№ 4910 «Центральный» (ул. М. Жукова, д. 6)
01 июля – не работает
№ 4911 «О’Кей на Бабушкина»
временно не работает
-
Иваново
№ 0620 «Центральный» (ул. Парижской Коммуны, д. 16)
01 июля – не работает
№ 0611 «На Лежневской»
№ 0613 «В ТЦ Тополь»
01 июля – не работают
-
Ижевск
№ 5410 «Центральный» (ул.М.горького, д.64)
01 июля – не работает
-
Иркутск
№ 4810 «Центральный» (ул. Дзержинского, д. 20)
01 июля – не работает
-
Казань
№ 2410 «Центральный» (ул. Толстого, д. 41)
01 июля – не работает
№ 2411 «На Московской»
№ 2413 «На Проспекте Победы»
01 июля – не работают
-
Калининград
№ 2110 «Центральный» (Московский пр., д. 42-44-46)
01 июля – не работает
№ 2111 «На Театральной»
01 июля – не работает
-
Киров
№ 2810 «Центральный» (ул. Орловская, д. 26-а)
01 июля – не работает
-
Кострома
№ 4710 «Центральный» (пр. Мира, д. 37-39/28)
01 июля – не работает
-
Краснодар
№ 3110 «Центральный» (ул. Карасунская/ ул. Коммунаров, д. 89/106)
01 июля – не работает
№ 3120 «На ул. Мачуги»
01 июля – с 09:00 до 18:00,
перерыв с 15:00 до 15:40
проводятся только кассовые операции
№ 4611 «В ТЦ МЕГА»
временно не работает
-
Красноярск
№ 3410 «Центральный» (пр. Мира, д. 10)
01 июля – не работает
-
Курган
№ 0310 «Центральный» (ул. Гоголя, д. 17/1)
01 июля – не работает
-
Курск
№ 1920 «Центральный» (ул. Ватутина, д. 23)
01 июля – не работает
№ 1914 «На Проспекте Дружбы»
01 июля – с 09:30 до 21:15,
перерыв с 15:00 до 15:40
проводятся только кассовые операции
-
Липецк
№ 5210 «Центральный» (ул. Октябрьская, д.24)
01 июля – не работает
-
Магадан
№ 1010 «Центральный» (ул. Пролетарская, д. 17)
01 июля – не работает
-
Магнитогорск
№ 3810 «Центральный» (пр. Ленина, д.88)
01 июля – не работает
-
Набережные Челны
№ 5010 «Центральный» (пр. Вахитова, д. 20Б)
01 июля – не работает
-
Нижний Новгород
№ 4210 «Центральный» (ул. Ульянова, д.26/11)
01 июля – не работает
№ 4220 «На Проспекте Ленина» (пр. Ленина, д.113)
01 июля – с 10:00 до 22:00
перерыв с 15:00 до 15:40
проводятся только кассовые операции
№ 4211 «В ТЦ МЕГА»
01 июля – не работает
-
Нижний Тагил
№ 4410 «Центральный» (пр. Ленина, д.21б)
01 июля – не работает
-
Новокузнецк
№ 5310 «Центральный» (ул. Кирова, д. 52А)
01 июля – не работает
-
Новосибирск
№ 2910 «Центральный» (ул. 1905 года, д. 18)
01 июля – не работает
№ 2920 «АШАН на Ватутина» (ул. Ватутина, д. 107)
01 июля – с 08:30 до 22:00
перерыв с 14:00 до 15:00
проводятся только кассовые операции
№ 2912 «На пл. им. Карла Маркса»
№ 2913 «На Никитина»
№ 2915 «На Ленина» (г.Бердск, ул.Ленина,д.6/1)
01 июля – не работают
-
Омск
№ 1810 «Центральный» (Пр. Маркса, д. 12)
01 июля – не работает
№ 1813 «О`КЕЙ на Энтузиастов»
01 июля – не работает
-
Орёл
№ 0910 «Центральный» (ул. Покровская, д. 11)
01 июля – не работает
№ 0930 «На Воскресенском»
№ 0913 «Наугорское ш., д.76»
01 июля – не работает
№ 0911 «На Октябрьской»
01 июля – с 10:00 до 20:45
перерыв с 15:00 до 15:40
-
Оренбург
№ 0410 «Центральный» (ул. Володарского, 20)
01 июля – не работает
№ 0414 «На Новой»
01 июля – не работает
-
Пенза
№ 4110 «Центральный» (ул. Бакунина/Плеханова, д. 20Б/34)
01 июля – не работает
-
Пермь
№ 3310 «Центральный» (ул. Ленина, д. 92)
01 июля – не работает
-
Ростов–на–Дону
№ 1510 «Центральный» (пр. Шолохова, д. 44)
01 июля – не работает
№ 1520 (пос. Верхнетемерницкий, ул. Обсерваторная, д. 13)
01 июля – с 09:00 до 18:00
перерыв с 14:00 до 14:40
проводятся только кассовые операции
№ 1513 «На Малиновского»
01 июля – с 10:00 до 22:00,
перерыв с 15:00 до 15:40
-
Рязань
№ 2320 «Центральный» (ул. Есенина, д. 38)
01 июля – не работает
№ 2321 «На Соборной»
№ 2323 «На Московском»
01 июля – не работает
-
Самара
№ 5110 «Центральный» (ул. Чкалова, д. 44)
01 июля – не работает
-
Саратов
№ 3210 «Центральный» (ул. им. Радищева А.Н., д. 15а)
01 июля – не работает
№ 3212 «В ТЦ Оранжевый»
01 июля – не работает
-
Ставрополь
№ 1710 «Центральный» (ул. Ленина, д. 111)
01 июля – не работает
-
Сургут
№ 3010 «Центральный» (пр. Ленина, д. 26)
01 июля – не работает
-
Тамбов
№ 2610 «Центральный» (ул. Советская, д. 71)
01 июля – не работает
№ 2611 «На Энтузиастов»
временно не работает
-
Тверь
№ 0710 «Центральный» (Свободный пер., д. 9)
01 июля – не работает
№ 0711 «Детский Мир»
01 июля – с 09:30 до 21:15,
перерыв с 14:00 до 14:40
№ 0712 «На Можайского»
01 июля – не работает
-
Тольятти
Офис «Тольяттинский» (ул. Фрунзе, д. 8, БЦ «PLAZA»)
01 июля – не работает
№ 1236 «В ТРК Парк Хаус»
01 июля – с 10:00 до 22:00,
перерыв с 15:00 до 15:30
№ 1232 «На ул. Победы»
01 июля – с 09:30 до 21:15,
перерыв с 15:00 до 15:40
проводятся только кассовые операции
№ 1231 «На Борковской»
№ 1233 «В ТЦ Капитал»
№ 1235 «Лента на Громовой»
01 июля – не работает
-
Томск
№ 2710 «Центральный» (Лесной пер., д. 8)
01 июля – не работает
№ 2711 «На Красноармейской»
№ 2712 «СМАЙЛcity на Учебной»
01 июля – не работают
-
Тула
№ 4310 «Центральный» (ул. Советская, д. 59)
01 июля – не работает
№ 4311 «На Металлургов»
01 июля – не работает
-
Тюмень
№ 4510 «Центральный» (ул. Урицкого, д. 36)
01 июля – не работает
№ 4512 «Ашан на Менделеева»
01 июля – не работает
-
Улан–Удэ
№ 3910 «Центральный» (ул. Смолина, д.54б)
01 июля – не работает
-
Уфа
№ 3510 «Центральный» (ул. Мустая Карима, д. 41)
01 июля – не работает
-
Хабаровск
№ 3710 «Центральный» (ул. Дзержинского, д. 65)
01 июля – не работает
-
Челябинск
№ 5510 «Центральный» (пр. Ленина, д.30)
01 июля – не работает
-
Чебоксары
№ 1610 «Центральный» (ул. Гагарина, д. 55)
01 июля – не работает
№ 1620 г. Новочебоксарск, «На Советской»
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01 июля – не работает
№ 1616 «На Тракторостроителей»
01 июля – с 10:00 до 18:45,
перерыв с 15:00 до 15:40
№ 1615 «На Энтузиастов»
№ 1617 «На проспекте М.Горького»
01 июля – не работают
№ 1613 «На Московском»
временно не работает
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Ярославль