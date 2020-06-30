Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий вошли в Совет Директоров Альфа-Банка

Легенды IT-индустрии Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий вошли в состав Совета Директоров Альфа-Банка. Их обширная экспертиза в инновациях поможет усилить технологическое лидерство Альфа-Банка.

Александр Галицкий — известный предприниматель и изобретатель, основатель и руководитель многих успешных технологических компаний в Европе и США. Является сооснователем и управляющим партнером Almaz Capital Partners, международного венчурного фонда со штаб-квартирой в Portola Valley (Калифорния, США). Фонд создан в 2008 году при участии таких якорных инвесторов, как Cisco, EBRD и IFC.

В 2013 г. Галицкий выиграл престижный конкурс EY «Предприниматель 2013 года» в России. На экономическом Форуме в Давосе в 2000 году Александр Галицкий был назван «Пионером в области технологий», а по оценке Forbes признан самым влиятельным человеком в России в области информационных и Интернет-технологий.

Сегодня Александр является членом Совета директоров таких международных компаний, как CarPrice, Jelastic, Octonion, Virtuozzo (часть Parallels Holdings), а также советником в ассоциации B612. Также он входит в состав Совета Фонда Сколково и Попечительского Совета СколТеха. До создания Almaz Capital Partners Александр осуществил ряд успешных частных инвестиций и руководил пятью успешными IT-компаниями.

Александр стоял у истоков создания WiFi и VPN технологий и продуктов на мировом рынке в партнерстве с Sun Microsystems и был пионером российской интернет-индустрии еще в 90-е годы. До начала предпринимательской деятельности, г-н Галицкий был одним из ключевых технических руководителей в советской космической промышленности. Александру принадлежит более чем 30 патентов и изобретений.

Сергей Мацоцкий неоднократно входил в десятку самых влиятельных персон компьютерного рынка. В 1999 г. по результатам опроса Международного Компьютерного Клуба признан человеком, внесшим наиболее весомый вклад в развитие российской и международной ИТ-индустрии.

В 1992 году Мацоцкий вместе с Анатолием Карачинским и другими специалистами создали компанию IBS. С 1992 по 1997 гг. Мацоцкий занимал должность исполнительного директора IBS, далее — председателя правления IBS. 13 апреля 2020 года Мацоцкий покинул IBS, выделив самостоятельную структуру.

В 2002–2003 гг. Сергей Мацоцкий вошел в рейтинг «iTop-100 российской ИТ-индустрии», составленный проектом iOne. По версии журнала «Карьера» от 2001 г. вошел в топ-10 лучших корпоративных стратегов России. По данным исследования журнала «Секрет фирмы» (2002 г.), вошел в число менеджеров, внесших выдающийся вклад в развитие своих компаний после кризиса 1998 г.