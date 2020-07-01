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В Усть-Куте и Эхирит-Булагатском районе зафиксированы новые вспышки COVID-19

1 июля 2020

В Иркутской области из 233 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки 126 зафиксированы в Иркутске. Крупные вспышки вируса обнаружены в Усть-Куте – 27 случаев COVID-19, Эхирит-Булагатксом районе – 21. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 1 июля.

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В топ-5 городов по числу инфицированных COVID-19 входят:

  1. Иркутск – 3896 (+126)
  2. Усть-Кут – 912 (+27)
  3. Иркутский район – 682 (+13)
  4. Бодайбо – 392 (+4)
  5. Братск – 377 (+1)

Всего за период эпидемии в регионе зарегистрированы 7786 COVID-19, скончались 105 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Усть-Куте и Эхирит-Булагатском районе зафиксированы новые вспышки COVID-19
В России на 1 июля количество заболевших коронавирусом достигло 654 тысяч
Число выздоровевших от коронавируса в Приангарье за сутки впервые превысило число заболевших
Все материалы сюжета

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