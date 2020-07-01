В Усть-Куте и Эхирит-Булагатском районе зафиксированы новые вспышки COVID-19

В Иркутской области из 233 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки 126 зафиксированы в Иркутске. Крупные вспышки вируса обнаружены в Усть-Куте – 27 случаев COVID-19, Эхирит-Булагатксом районе – 21. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 1 июля.

В топ-5 городов по числу инфицированных COVID-19 входят:

Иркутск – 3896 (+126) Усть-Кут – 912 (+27) Иркутский район – 682 (+13) Бодайбо – 392 (+4) Братск – 377 (+1)

Всего за период эпидемии в регионе зарегистрированы 7786 COVID-19, скончались 105 человек.