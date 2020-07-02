Недельные расходы россиян впервые с апреля оказались ниже значения прошлого года

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на неделе с 22 по 28 июня объем повседневных расходов в России сократился. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4363 рубля, что на 3,9% меньше, чем неделей ранее.

На неделе с 22 по 28 июня объем повседневных расходов типичной российской семьи снизился и достиг отметки в 4363 рубля. Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 179 рублей меньше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались ниже на 5 рублей или на 0,1%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы недели с 22 по 28 июня оказались ниже среднего значения на 118 рублей или 2,6%. Постепенно происходит стабилизация уровня расходов на уровне предыдущего года (с поправкой на инфляцию).