За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано 12 пожаров

Общая площадь потушенных природных пожаров составила 52,9 га, сообщают в областной администрации.

14 пожаров зарегистрировано на арендованных участках, 47 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в пяти случаях, в одном – огонь перешел в лес с земель иных категорий. Причиной 55 пожаров считаются грозы.

Потушено семь вновь обнаруженных возгораний: по два – Иркутском и Балаганском районах, по одному – в Усть-Кутском, Куйтунском и Тайшетском районах. Ликвидировано пять ранее зарегистрированных пожаров: по одному – в Осинском, Усть-Удинском, Качугском, Братском и Усть-Илимском районах.

В локализованном состоянии на утро 2 июля перешло 10 очагов. Вновь обнаруженный – в Усть-Илимском районе. Ранее зарегистрированные: три – в Усть-Кутском районе, два – в Казачинско-Ленском, по одному – в Жигаловском, Усть-Илимском, Нижнеилимском районах и один очаг в зоне контроля в Катангском районе. Общая площадь локализованных очагов – 1563 га.

На данный момент, в области действуют 39 пожаров.

Из вновь обнаруженных: четыре – в Катангском районе, по три – в Бодайбинском и Усть-Илимском районах, два – в Балаганском районе, по одному – в Эхирит-Булагатском, Жигаловском, Качугском, Иркутском, Мамско-Чуйском, Киренском и Усть-Удинском районах. Также в действующем состоянии на утро 2 июля перешли возгорание на землях ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутском районе и пожар в лесах Минобороны России в Усольском районе. Из ранее зарегистрированных: 12 – в Катангском районе, по одному – в Жигаловском, Усть-Удинском, Бодайбинском, Усть-Куском, Казачинско-Ленском и Чунском районах. 11 из действующих пожаров находятся в зоне контроля: 10 – в Катангском районе, один – в Бодайбинском. Общая площадь действующих очагов – 5395 га, в том числе 3367 га – в зоне контроля.