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120 иркутян заразились коронавирусом за сутки

2 июля 2020

В Иркутской области из 239 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки 120 зафиксированы в Иркутске. Новые вспышки обнаружены в Иркутском районе – 28 случаев COVID-19, Ангарске – 17, Эхирит-Булагатксом районе –13, Усть-Куте –10, Шелеховском районе – 9, Усолье-Сибирском – 8, Качуге – 7. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 2 июля.

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В топ-5 городов по числу инфицированных COVID-19 входят:

  1. Иркутск – 4016 (+120)
  2. Усть-Кут – 922 (+10)
  3. Иркутский район – 710 (+28)
  4. Бодайбо – 397 (+5)
  5. Братск – 379 (+2)

Всего за период эпидемии в регионе зарегистрированы 8025 COVID-19, скончались 110 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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