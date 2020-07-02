120 иркутян заразились коронавирусом за сутки

В Иркутской области из 239 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки 120 зафиксированы в Иркутске. Новые вспышки обнаружены в Иркутском районе – 28 случаев COVID-19, Ангарске – 17, Эхирит-Булагатксом районе –13, Усть-Куте –10, Шелеховском районе – 9, Усолье-Сибирском – 8, Качуге – 7. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 2 июля.
Читайте также:
В топ-5 городов по числу инфицированных COVID-19 входят:
- Иркутск – 4016 (+120)
- Усть-Кут – 922 (+10)
- Иркутский район – 710 (+28)
- Бодайбо – 397 (+5)
- Братск – 379 (+2)
Всего за период эпидемии в регионе зарегистрированы 8025 COVID-19, скончались 110 человек.