В Приангарье разработали концепцию по сохранению памятников деревянного зодчества

Для разработки концепции в Иркутской области создали рабочую группу под председательством исполняющей обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Валентины Вобликовой, сообщают в областной администрации.

В Концепции сформированы системные механизмы по вовлечению памятников деревянного зодчества в хозяйственный оборот с целью их сохранения и приспособления. Основополагающими принципами определения механизмов сохранения памятников деревянного зодчества является историко-культурный статус (объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации или выявленные объекты) и форма собственности объекта.

В реестр первоочередных объектов включены памятники разного историко-культурного статуса и формы собственности.

К созданию необходимых условий для их сохранения подойдут индивидуально. Будет также учитываться работа с собственниками и пользователями объектов, проработка возможности включения их в государственные программы и федеральные проекты. Начало этого процесса запланировано на 2021 год.

Напомним, что проект Концепции разработан по поручению исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Памятники деревянного зодчества находятся на территории 34 муниципальных образований Иркутской области. Документ согласован главами муниципальных образований. С проектом Концепции можно ознакомиться на сайте службы по охране объектов культурного наследия https://irkobl.ru/sites/oknio/wooden_concept/ .