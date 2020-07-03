За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано 22 пожара

Потушено 10 из вновь обнаруженных возгораний: пять – в Усольском районе, три – в Иркутском, по одному – в Усть-Удинском и Черемховском районах, сообщают в областной администрации.

23 пожара зарегистрировано на арендованных участках, 63 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в девяти случаях, один – в результате выжигания травы. Причиной 76 пожаров считаются грозы.

Ликвидировано 12 ранее зарегистрированных пожаров.

По два – в Балаганском и Усть-Илимском районах, по одному – в Эхирит-Булагатском, Жигаловском, Качугском, Иркутском, Катангском, Казачинско-Ленском, Нижнеилимском районах, а также очаг на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутском районе. Общая площадь потушенных природных пожаров составила 240,8 га, из которых 217,9 га, покрытые лесом.

В локализованном состоянии на утро 3 июля перешло девять очагов.

Вновь обнаруженный в Усть-Илимском районе. Ранее зарегистрированные: по два – в Усть-Кутском и Усть-Илимском районах, по одному – в Жигаловском, Киренском, Казачинско-Ленском районах, а также возгорание в лесах Минобороны России в Усольском районе. Общая площадь локализованных очагов – 1649, из которых 24 га, непокрытые лесом.

Действуют 55 пожаров.

Из вновь обнаруженных: по пять – в Качугском, Катангском и Усть-Илимском районах, по два – в Бодайбинском, Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском районах, по одному – в Жигаловском, Усть-Удинском, Киренском, Братском, Нижнеилимском и Нижнеудинском районах, а также возгорание в Иркутском районе на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Из ранее зарегистрированных: 14 – в Катангском районе, четыре – в Бодайбинском, по два – в Усть-Удинском и Усть-Кутском районах, по одному – в Жигаловском, Мамско-Чуйском, Казачинско-Ленском, Усть-Илимском и Чунском районах. 16 из действующих пожаров находятся в зоне контроля: 11 – в Катангском районе, три – в Казачинско-Ленском, по одному – в Киренском и Бодайбинском районах. Общая площадь действующих очагов – 14692,1 га, в том числе 8372 га – в зоне контроля.