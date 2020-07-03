«Удмуртия Calling»: Россельхозбанк вложил в инвестпроекты республики по строительству и реконструкции объектов АПК свыше 7 млрд рублей

Россельхозбанк принял участие в масштабном онлайн-марафоне «Удмуртия Calling», где был представлен инвестиционный потенциал Республики, в том числе проекты в отраслях АПК стоимостью порядка 1,7 млрд руб.

На встрече были представлены направления сельского хозяйства Удмуртии, показавшие наиболее высокие темпы развития за последние годы и открывающие возможности для вложений инвестиций. Так, в молочной отрасли с 2016 по 2019 гг. открыто 122 новых производства. В 2020 году планируется увеличить посевные площади рапса более чем на 3,3 тыс. га, создается инфраструктура для его переработки и поставок на зарубежные рынки. Перспективным считается также выращивание ягод замкнутого цикла с их переработкой в джемы, соусы, конфитюр.

«Темпы развития АПК Удмуртии действительно впечатляют. Даже в период пандемии и ограничений сельское хозяйство продолжало развиваться. Так, в январе-мае 2020 года ключевая отрасль АПК региона, производство молока, показала рост в 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще более впечатляющим выглядит экспорт: с начала года за рубеж было отправлено продукции на 1,85 млн долларов, что на 32% больше, чем годом ранее. С такими показателями можно смело говорить об инвестиционной привлекательности АПК республики. Сделать агробизнес рентабельным было одной из задач Россельхозбанка при его основании. И теперь, празднуя 20-летний юбилей, мы видим, что эта задача выполняется. Банк работает в Удмуртии с 2001 года и является ключевым партнером сельхозпроизводителей региона. За это время мы вложили в АПК региона свыше 94 млрд. рублей, в том числе более 7 млрд рублей в инвестпроекты по строительству и реконструкции объектов АПК. Мы готовы и далее развивать сотрудничество», – сказала Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

При поддержке Банка в Удмуртии было введено в строй порядка 130 инвестпроектов по строительству и реконструкции объектов АПК.