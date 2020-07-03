«Сбербанк страхование жизни» произвела 8 тыс. выплат по страховым случаям за июнь

СК «Сбербанк страхование жизни» в июне 2020 года произвела 8 тыс. выплат по страховым случаям на общую сумму более 880 млн рублей. По сравнению с июнем 2019 года количество выплат выросло на 30%, сумма выплат – на 53%, сообщают в организации.

В частности, «Сбербанк страхование жизни» полностью погасила остаток по ипотечному кредиту клиента из Ивановской области. Сумма выплаты составила 5,2 млн рублей.

Также компания произвела выплату по полису инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в связи с уходом из жизни клиента из Москвы по причине заболевания коронавирусом. Выплата составила 12 млн рублей.

Крупнейшая выплата за месяц — 50 млн рублей — осуществлена в Санкт-Петербурге по программе ИСЖ.