Радиологический корпус в Иркутске начнут строить в августе

Строительство радиологического корпуса в Иркутске планируется начать в августе. Об этом шла речь на совещании в режиме видеоконференцсвязи, которое провел сегодня, 3 июля глава региона Игорь Кобзев с представителями АО «Русатом Хэлскеа».

Обсуждалась реализация концессионного соглашения по созданию радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра. В настоящее время документация проекта проходит государственную экологическую экспертизу в Межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории. Срок выдачи заключения – один месяц при условии корректности представленных материалов. Следующим этапом будет прохождение Главгосэкспертизы России и получение положительного заключения там.

По мнению врио Губернатора Игоря Кобзева, на время прохождения всех этапов экспертизы в Иркутск стоит откомандировать специалиста компании «Русатом Хэлскеа» для более оперативного взаимодействия с органами госвласти.

- В регионе непростая ситуация с уровнем онкологических заболеваний, поэтому для нас крайне важно сделать все, чтобы ускорить начало строительства радиологического корпуса, - подчеркнул глава региона.

В рамках исполнения поручения предыдущего совещания был сформирован перечень медицинского оборудования, которое предлагается закупить для дальнейшей эксплуатации на объекте. Список включает 22 позиции. В ближайшее время он должен быть согласован и подписан всеми сторонами.

По словам заместителя генерального директора по развитию инфраструктуры и оборудования АО «Русатом Хэлскеа» Вадима Семенова, уже в августе можно будет приступить к подготовке площадки и завозу техники. Это необходимо для начала строительных работ.