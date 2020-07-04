В Иркутске водолазы очистили дно Ангары

В Иркутске очистили дно Ангары в районе острова Юность. В рамках проекта «Чистая Юность» 17 водолазов и около 30 волонтеров убирали мусор со дна реки – бутылки и банки, технические отходы, покрышки.

За 2 часа участники акции собрали более 8 тонн различного мусора. Он был вывезен на полигон твердых бытовых отходов, покрышки отправили на утилизацию.

В июне прошлого года иркутские дайверы проводили подобную акцию по чистке дна Байкала, собрав полторы тонны мусора. Кроме того, водолазы очищают акваторию официального пляжа на Якоби, в июне мусор был убран с прибрежной зоны в районе ледокола «Ангара».