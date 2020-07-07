В лесах Казачинско-Ленского района с 6 июля введен режим ЧС

В муниципалитете действуют 10 лесных пожаров на общей площади 4848 га, сообщают в областной администрации.

18 пожаров зарегистрировано на арендованных участках, 74 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в шести случаях, в одном – огонь перешел в лес с земель иных категорий. Причиной 85 пожаров считаются грозы.

За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано пять вновь зарегистрированных возгораний

По одному в Слюдянском, Эхирит-Булагатском, Зиминском, Братском и Тайшетском районах. Также потушено 13 ранее обнаруженных пожара: по два – в Бодайбинском и Чунском районах, по одному – в Балаганском, Усть-Удинском, Качугском, Казачинско-Ленском, Братском, Нижнеилимском, Нижнеудинском и Тайшетском районах, а также природный пожар на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутском районе. Общая площадь потушенных очагов составила 968,8 га.

В локализованном состоянии на утро 7 июля перешло девять пожаров: по два – в Жигаловском и Усть-Кутском районах, по одному – в Баяндаевском, Качугском, Иркутском, Казачинско-Ленском и Усть-Илимском районах. Общая площадь этих очагов – 1248,3 га.

Действующими оставалось 65 пожаров.

Из вновь обнаруженных: по два – в Усть-Удинском, Катангском и Усть-Кутском районах, по одному – в Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском районах, а также возгорание на землях «Заповедного Прибайкалья» в Качугском районе. Из ранее зарегистрированных: 21 – в Катангском районе, восемь – в Казачинско-Ленском, семь – в Бодайбинском, пять – в Мамско-Чуйском районе, четыре – в Усть-Кутском, по три – в Жигаловском, Усть-Удинском и Киренском районах, по одному – в Качугском и Нижнеилимском районах. 25 из действующих пожаров находятся в зоне контроля: 13 – в Катангском районе, пять – в Казачинско-Ленском, по три – в Мамско-Чуйском и Киренском, один – в Бодайбинском районе.

Общая площадь действующих очагов – 48365,5 га, в том числе 30903 га – в зоне контроля.