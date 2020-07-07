Сбербанк Вместе поможет слепоглухим научиться ориентироваться в пространстве

Платформа адресной благотворительности Сбербанк Вместе запускает благотворительную инициативу «Подари слепоглухому радость быть самостоятельным» для помощи людям с одновременным нарушением слуха и зрения. Собранные средства помогут слепоглухим подопечным фонда «Со-единение» учиться новому и лучше ориентироваться в пространстве.

Отсутствие зрения и слуха чрезвычайно ограничивает доступ к информации, препятствует развитию интеллектуального и творческого потенциала человека. «Элементарные» бытовые задачи — налить себе чашку чая не обжигая рук, вызвать врача по телефону — становятся практически невыполнимыми.

Исправить эту ситуацию позволяют обучающие курсы, которые проводит фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». Миссия фонда — стать проводником между миром слепоглухих и зрячеслышащих, разработать и объединить успешные решения и практики, дающие слепоглухим людям возможность самореализации, развития и интеграции в общество.

С 2016 года специалисты фонда обучили 520 слепоглухих людей. Наиболее популярны компьютерные курсы с применением звукового доступа и навыки использования смартфона с брайлевским дисплеем, что дает слепоглухим людям свободный доступ к информации. Также очень востребованы курсы ориентирования в пространстве с помощью специализированных гаджетов и технических средств реабилитации, использование мобильных устройств, курсы русского жестового языка и социальной адаптации, прикладного творчества и кулинарии.

Ранее подопечные фонда со всей России могли обучаться только в Новой Москве. Сейчас открылись еще два обучающих центра — Тюменской области и Новосибирске. Чтобы 6 человек смогли пройти обучение по любому из этих курсов, необходимо собрать 490 000 рублей.

Сервис адресной благотворительности Сбербанк Вместе — это простой способ помогать всем, кому вы считаете нужным. Основная задача сервиса — сделать благотворительность простой и востребованной, выстраивая отношения между людьми и некоммерческими организациями на принципиально новом уровне эмпатии, вовлеченности и коммуникаций. Чтобы стать частью доброй истории, достаточно выбрать близкий вам проект и совершить пожертвование всего в несколько кликов.