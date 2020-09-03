Оксана Шинкевич, молодой предприниматель: «Я беру кожу и делаю из неё шедевры»

Можно ли, занимаясь хобби в Иркутске, стать известной далеко за пределами нашей страны? Оксане Шинкевич, молодой предпринимательнице, которая делает сувениры и изделия из кожи с символикой игры World of Warcraft , это удалось. О том, как увлечение стало бизнесом, о конкуренции и возможностях, которые открылись во время пандемии, Оксана расскажет на молодежном форуме «Справимся Сами».

Оксана Шинкевич, предприниматель.

Фото: А.Федоров

Не считаю себя предпринимателем

Оксана занимается кожевенным ремеслом пять лет. Сначала это было хобби. Сейчас – небольшой бизнес.

– Десять лет назад я начала играть в World of Warcraft, это одна из самых больших онлайн-игр, в ней насчитывается несколько сотен тысяч игроков по всему миру. А пять лет назад, когда я влюбилась в кожевенное дело, я решила объединить эти два направления. Сейчас в основном делаю под заказ кожаные изделия с символикой игры. Продаю вконтакте. Я не просто отшиваю кусочки – беру чистую кожу и делаю из неё шедевры (смеется). На каждом этапе работаю сама: разрабатываю эскиз, наношу рисунок, тисню, крашу, делаю финишное покрытие, собираю готовое изделие и отправляю его заказчику. У меня клиенты – по всему миру. И конкуренции как таковой нет. В теории мои конкуренты – люди, которые занимаются тиснением. Они делают на заказ любое кожаное изделие, и человек, который приходит ко мне, может прийти и к ним. Но на практике такого не случается, наверно, потому что я – «своя» в этой тусовке.

Может показаться странным, что кто-то готов платить за вещи с символикой любимой игры. Но если человек к чему-то относится по-особенному, то он, как правило, жаждет как-то это показать, донести людям, уверена Оксана.

Оксана Шинкевич, предприниматель.

Фото: А.Федоров

– Многим нравятся кошельки, обложки, сумки с символикой, почему нет? Очень часто мои работы приобретают в подарок. Например, друзьям, увлеченным игрой, или если парень и девушка познакомились в игре. Это отличный подарок, необычный и уникальный.

Предпринимателем я себя не считаю. В моем представлении предприниматель – это про зарабатывание денег, для меня же то, чем я занимаюсь – творчество. Я получаю удовольствие от того, что изучаю это ремесло, что могу передавать свои знания дальше. А деньги… на все, что нужно, мне хватает, в том числе на аренду мастерской, на инструменты и материалы.

Сначала «запечаталась»

Незадолго до пандемии коронавируса Оксана арендовала мастерскую в Арт-заводе Доренберг. Она говорит, что пандемия принесла как плохие, так и хорошие новости, и решила не отказываться от аренды, когда объявили карантин.

– Негативным моментом было то, что Япония перестала с нами работать, она до сих пор не отправляет в Россию никакие посылки. А у меня основная химия, инструменты – всё из Японии, приходится искать обходные пути. Кожу я использую германскую, итальянскую. Отечественные материалы как правило более низкого качества, из-за условий содержания животных и последующего хранения кожи. Когда она приходит на заводы, то находится в очень нересурсном состоянии. За рубежом этот момент продуман лучше, поэтому кожу я покупаю там, хотя российские поставщики у меня тоже есть.

Оксана Шинкевич, предприниматель.

Фото: А.Федоров

Из хороших моментов этой весны – я наконец-то решилась на переезд в Доренберг. Раньше работала дома, но год назад решила, что хочу не просто заниматься производством – хочу показывать другим людям, как я это делаю. Переезд случился незадолго до начала пандемии. Влюбилась в это помещение сразу, как увидела – фактура стен, низкие подоконники, четыре окна на площади в двадцать шесть «квадратов». Для мастерской естественное освещение – это очень здорово. Сразу придумала, какой шкаф закажу, куда его поставлю. И тут карантин…

Предложение «запечататься», которое поступило от собственников Доренберга, меня подкупило. Оно было замечательным – я могла закрыть мастерскую и совсем не платить за нее. Пользоваться ею я не могла, но помещение сохранялось за мной. Месяц я думала, а потом вернулась к работе. И не жалею – сейчас у меня мастерская, в которой хочется жить и творить, и вряд ли я смогла бы арендовать ее сейчас на тех же условиях.

Возможности надо искать внутри себя

Отвечая на вопрос портала SIA.RU о привлекательности других городов, Оксана Шинкевич заметила, что классным место делает сам человек, поэтому переезжать в другой город стоит не в надежде на лучшую жизнь, а по зову души.

Оксана Шинкевич, предприниматель.

Фото: А.Федоров

– Почему я не уехала из Иркутска? Потому что я приехала (смеется). Мой город – Благовещенск на Дальнем Востоке, он по размерам примерно как Ангарск. Познакомилась с молодым человеком в игре, он сказал «Приезжай». Я собралась и приехала. Город мне нравится. В моем понимании это работает так: нет какого-то определенного классного места, куда ты приедешь, и всё сразу случится. Если человек умеет работать, умеет видеть перспективы, то он станет успешным и в маленьком городе, и в большой Москве. Возможности надо искать в первую очередь внутри себя.

Помните историю с Леонардо да Винчи? Сохранилось его письмо миланскому герцогу, в котором Леонардо да Винчи говорил о себе, что он поэт, писатель, архитектор, и еще много-много пунктов. Но на тот момент он не был ни архитектором, ни писателем, ни художником. То есть, у него «в портфолио» еще не было ни одного крупного проекта. Все они случились уже после. Мне кажется, если бы он не верил в себя и не доносил свое видение миру, то ничего бы не случилось. Верить в себя, в то, что можно добиться успеха и здесь, и в другом месте очень важно, по-моему. Именно об этом я хочу рассказать на молодежном форуме «Справимся Сами».

Оксана Шинкевич, предприниматель.

Фото: А.Федоров