Гендиректор ИНК Марина Седых заняла 12-е место в рейтинге самых богатых женщин России по версии Forbes

Генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых вошла в список 25-ти богатейших женщин России за 2019 год по версии Forbes. По сравнению с предыдущим годом её место в рейтинге не изменилось, она по-прежнему занимает 12 строчку.

Состояние Марины Седых оценивается в 400 миллионов долларов, что на 80 миллионов больше, чем в прошлом году.

Самой богатой признана президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в 1,3 миллиард долларов США (на $100 млн больше, чем в прошлом году). На втором месте – основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, ее состояние за год также выросло на $100 млн, до $1,1 млрд. На третьем месте — Екатерина Федун, дочь владельца «Спартака» Леонида Федуна. Госпожа Федун (состояние $700 млн) ранее не появлялась в топ-25 богатейших женщин страны. В октябре 2019 года господин Федун передал своей дочери Людмиле и сыну Антону 2% акции ЛУКОЙЛа, по итогам 2019 года компания начислила им почти 6 млрд руб. дивидендов.