ФРС сообщила об изменении долгосрочной стратегии

Комитет по открытым рынкам (FOMC) объявил о единодушном одобрении своего обновленного Заявления о долгосрочных целях и стратегии денежно-кредитной политики, в котором сформулирован подход к денежно-кредитной политике, служащий основой для действий регулятора, отмечают аналитики БКС Брокер в своем обзоре.

Среди наиболее значительных изменений в документе отмечается изменение подхода в оценке целей по инфляции. Ранее ФРС преследовала цель достижения долгосрочной цели по инфляции на уровне 2%. В пересмотренном заявлении говорится, что «после периодов, когда инфляция постоянно опускалась ниже 2%, соответствующая денежно-кредитная политика, вероятно, будет нацелена на достижение умеренной инфляции выше 2% в течение некоторого времени».

Что касается максимальной занятости, FOMC подчеркнул, что максимальная занятость является широкой и всеобъемлющей целью, но теперь он ориентируется на «оценку нехватки занятости по сравнению с максимальным уровнем», тогда как ранее говорилось об «отклонениях от максимального уровня».

После публикации сообщения, фьючерс на S&P 500-mini обновил рекордные уровни, прибавив 20 пунктов, добравшись до уровня 3490. Курс пары EUR/USD, торговавшийся большую часть дня в районе 1,183 в моменте подскочил к 1,19. Цены на золото от $1940 подскочили к $1975. Однако в настоящий момент все эти движения в значительной степени были скорректированы.