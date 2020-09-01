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Финансирование сферы здравоохранения Иркутской области увеличено на 16%

1 сентября 2020

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Финансирование сферы здравоохранения Иркутской области в 2020 году увеличено на 16%. Об этом глава региона Игорь Кобзев сообщил сегодня, 31 августа, во время рабочей встречи с Министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Всего на развитие отрасли в текущем году предусмотрено 38,1 млрд рублей: 6,4 млрд – из федерального бюджета, 31,7 млрд – из областного.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Приангарье реализуется семь региональных с общим объемом финансирования 2,6 млрд рублей. По различным государственным программам ведется капитальный ремонт 62 медицинских организаций на сумму 490 млн рублей.

Глава региона Игорь Кобзев заявил о необходимости строительства нового современного корпуса областной инфекционной больницы, укрепления ее материально-технической базы.

Михаил Мурашко сообщил, что сейчас по поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина формируются предложения по модернизации инфекционной службы, и Иркутской области это тоже касается. Министр отметил, что одна из целей его рабочей поездки в Приангарье связана с модернизацией первичного звена здравоохранения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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