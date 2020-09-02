Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области достигло 17 тысяч

По данным оперативного штаба, на 2 сентября подтверждено 75 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 17 033. За последние сутки выздоровели 114 человек, за весь период эпидемии – 14 849. Иркутская область по количеству зараженных COVID-19 опустилась в списке российских регионов с 7-го на 9-е место.

Амбулаторно лечатся 1 366 человек, госпитализированы – 556, из них находятся в тяжелой форме – 27.

Всего за период эпидемии умерло 273 человека, 189 от COVID-19, 84 (+1) от заболеваний, не связанных с вирусом.

После всплеска заболеваний в начале июля дневной прирост заражений в Приангарье пошел на спад. Если 5 июля в области фиксировали дневной прирост на уровне 2,8% (~230-250 человек), то к концу августа он опустился до 0,4% (~75-80). Среди российских регионов по абсолютному количеству зараженных COVID-19 Иркутская область сейчас находится на 9-м месте, при этом почти 2 месяца регион удерживал 7-е место. Соседний Красноярский край сейчас находится на 8-м месте.

По мнению главы Минздрава Михаила Мурашко, который недавно был с рабочей поездкой в регионе, жители Приангарья пренебрегают мерами безопасности против COVID-19.

- Я вижу, что, к сожалению, население не соблюдает противоэпидемические мероприятия, которые рекомендованы. Нельзя испытывать на прочность себя и систему здравоохранения. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией хоть и снижается, но имеет место быть, поэтому беречь себя необходимо..