Модные инвесторы выбирают модные акции

Снижение доллара только началось, отмечает Pacific Investment Management Co., прогнозируя, что резервная валюта мира еще может ослабеть к валютам развивающихся стран. По мнению Pimco, рынок все еще находимся на ранней стадии ослабления доллара. Ключевой вопрос — будет ли принят четвертый пакет бюджетных стимулов в США, поскольку в противном случае непредоставление бюджетной поддержки приведет к значительному неприятию риска и «бычьему» раскладу для доллара. Доллар испытывает все больше давления, в то время как администрация Дональда Трампа отчаянно пытается обуздать пандемию. ФРС пообещала ликвидность в неограниченном объеме в поддержку пострадавшей экономике, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— Индекс Bloomberg Dollar Spot упал на 10% с мартовского пика, а хедж-фонды заняли «медвежью» позицию по доллару впервые за два года. При этом ФРС отказалась от традиционной привязки к занятости и инфляции. Ее новая монетарная политика остается сокровенной тайной, но с высокой вероятностью она будет мягкой. При этом валюты большинства развитых стран выигрывают от ослабления доллара, азиатские валюты отстают. Юань и корейская вона могут показать хорошую динамику. Pimco также предпочитает государственные облигации Малайзии и Китая, ожидая, что центробанки этих стран могут продолжить смягчение, чтобы оживить экономику, пострадавшую от пандемии. В новое время высокой волатильности нам данный инвестиционный взгляд кажется разумным.

Вопрос, как относиться к акциям? Старый подход, основанный на дисконтированных денежных потоках и дивидендах, больше не работает. Вероятно, на рынке будут теперь вечно присутствовать ценные бумаги со слабым или даже отрицательным денежным потоком, которые будут показывать хороший рост капитализации. Просто потому, что они модные. В России модных бумаг кроме «Яндекса» я не знаю. В понимании модных инвесторов «Газпром» и «Сургутнефтегаз» – это случайно выжившие динозавры из прошлой эпохи. Даже если у них хорошие перспективы денежных потоков и $50 млрд кэша.

Проблема в том, что модные инвесторы имеют хорошие деньги. Молодежь выбирает акции компаний информационных технологий, а старшее поколение – золото. Финансовая теория со своими P/E и DCF моделями уходит в прошлое, проигрывая моде. И не надо удивляться, что ФРС забыла о борьбе с безработицей и инфляцией. А рынок скоро ждет невиданная в прошлом волатильность. Мир меняется, и однозначно не в лучшую сторону.