Сбербанк запустил первые в России инвестиционные стратегии для накоплений к определенной дате

Для клиентов «Сбербанка Первого» стала доступна первая в России линейка инвестиционных стратегий доверительного управления «Мой капитал» от «Сбербанк Управление Активами». Новые стратегии относятся к типу Target Date Strategy и позволяют формировать капитал к определенной дате.

Что такое Target Date Strategy (TDS)

Каждая стратегия TDS — это диверсифицированный портфель, который инвестирует в различные классы активов: акции, облигации крупнейших российских и американских компаний, государственные облигации ОФЗ. Они предназначены для инвесторов, которые хотят получить определенную сумму к конкретному году. Например, когда понадобятся деньги на развитие бизнеса, обучение детей, покупку недвижимости или выход на пенсию. Линейка включает рублевые и валютные стратегии с датой погашения в 2025, 2030, 2035 и 2040 годах.

Как это работает

Инвестор сообщает, к какому году он хочет достичь финансовой цели. При рублевой стратегии первоначальная сумма инвестирования — от 1 млн руб. При валютной стратегии — от 15 000 долларов США. Профессиональные управляющие формируют портфель в зависимости от срока стратегии. Затем они меняют баланс инструментов в нем в зависимости от срока и ситуации на фондовых рынках. Вложения в акции и облигации осуществляются с помощью покупки биржевых фондов, что снижает человеческий фактор в управлении, — управляющие оценивают перспективы экономики или фондового рынка в целом, а не отдельной компании. Вложения в ценные бумаги осуществляются через покупку биржевых фондов, что снижает издержки инвесторов. Инвестор с удобной периодичностью пополняет счет на сумму от 25 000 руб. (или 5000 долларов США).

От чего зависит доходность

Главное правило — чем больше горизонт инвестирования, тем больше рисков может взять на себя инвестор. В первые годы стратегия направлена на максимизацию прибыли, поэтому основную часть портфеля занимают рисковые инструменты — акции. По мере приближения к целевой дате акцент смещается на сохранение капитала и увеличивается доля более консервативных активов — облигаций. Чем больше срок стратегии, тем выше потенциал роста. Например, при дате погашения в 2025 году прогнозируемая доходность составляет 7,8%, а в 2040 году — уже 10,4%.[i]

Преимущества

Портфель широко диверсифицирован, а значит, потенциальные риски ниже.

Не нужно думать о ребалансировке портфеля — управляющие сами корректируют структуру активов в зависимости от продолжительности стратегии.

Низкие затраты на управление средствами по сравнению со стандартными стратегиями — на счете остается больше денег, которые можно инвестировать.

Мария Поденко, руководитель премиальной сети «Сбербанк Первый»:

«Впервые стратегии по формированию долгосрочного капитала появились в США в 1990-х годах и стали особенно популярны в 2006 году, после изменения пенсионного законодательства. Их предлагали такие крупные компании, как Vanguard, Fidelity, BlackRock Inc. и другие. В России мы сделали это первыми, взяв за основу лучшие мировые практики и адаптировав их под особенности нашего рынка. Главная задача новых стратегий — помочь клиентам сформировать капитал к определенной дате. Уверены, что их оценят те, кто ставит перед собой долгосрочные финансовые цели».

«Сбербанк Первый» — премиальный формат обслуживания для клиентов банка. В нем доступны эксклюзивные банковские и небанковские услуги, направленные на приумножение средств и грамотное распоряжение ими. Это премиальные банковские карты, вклады с повышенными ставками, консьерж-сервис, льготные курсы обмена валют, страховые, инвестиционные и другие продукты. Услуги «Сбербанка Первого» можно получить в 150 офисах по всей стране, а также у персонального менеджера.