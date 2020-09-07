В России третий день фиксируют более 5 тыс. заразившихся коронавирусом, в Приангарье ситуация относительно стабильная

По данным оперативного штаба, в России 6 сентября за сутки коронавирусом COVID-19 заразились 5195 человек. Уже третий день подряд число заболевших превышает 5 тыс., до этого такой прирост не регистрировался с середины августа. Общее число составило 1 025 505 человек.

Топ-5 регионов лидеров с наибольшим приростом заболевших за сутки:

Москва — 620 (всего 266 357), Санкт-Петербург — 192 (37 812), Московская область — 167 (69 199), Ростовская область — 155 (17 785), Нижегородская область — 153 (28 562).

Ситуация в Приангарье по коронавирусу поcле всплеска заболевания в июне-июле в настоящее время относительно стабильна. По данным на 5 сентября, выявлено 17253 заболевших коронавирусом, за последние сутки зафиксировано 69 новых случаев. Приангарье находится на 9-м месте среди российских регионов по количеству COVID-19 за весь период эпидемии.