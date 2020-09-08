Куда инвестируют россияне в 2020 году

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, большая часть опрошенных респондентов (57%) инвестируют через УК, остальные предпочитают самостоятельную торговлю на бирже через брокерские компании.

Более половины тех, кто выбрал для инвестиций УК, назвали в качестве причины желание доверить деньги профессионалам. Также среди самых популярных ответов – отсутствие опыта торговли на рынке и времени (47% и 44% соответственно), широкий выбор стратегий и инструментов (26%) и нежелание самостоятельно разбираться в тонкостях инвестирования (25%).

Исследование показало значительный потенциал инвестирования в продукты управляющих компаний.

Из всех респондентов 15% в настоящее время имеют паи ПИФов, при этом такой вариант инвестиций в ближайшем будущем рассматривают уже 35% опрошенных. Причем в возрастном сегменте 30–35 лет этот показатель еще выше – 41%. У имеющих депозиты более 3 млн рублей эта цифра самая высокая – до 47% респондентов.

Среди клиентов-брокеров выбор такого способа инвестирования связан с желанием самому контролировать свои инвестиции (так ответили 60% респондентов) и намерениями разобраться в биржевой торговле (почти половина ответов).

Исследование выявило, что, кроме этого, большую роль в выборе того или иного вида инвестирования играет имеющийся у респондента опыт. Среди клиентов УК больше тех, у кого уже был такой опыт (33%), а вот с брокерами имели дело только 24% из них.

Результат инвестирования клиентов УК выглядит лучше, чем у тех, кто предпочитает самостоятельную торговлю. Доля получивших доход инвесторов в УК составила 76%, только 3% из них оказались в убытке. Среди клиентов брокерских компаний доля заработавших прибыль составила 69%, а в проигрыше остались 4% опрошенных.