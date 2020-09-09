Каждый второй действующий ИИС в России открыт в Сбербанке

По данным на 1 сентября 2020 года всего в Группе Сбербанк открыто 1,35 млн индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), из них 1,17 млн — в ПАО Сбербанк и 182 тыс. — в дочерней компании АО «Сбербанк Управление Активами», или более 60% всех клиентов, открывших ИИС в российских управляющих компаниях, сделали свой выбор в пользу компании Сбербанка.

Таким образом, в Сбербанке частные инвесторы открыли 50% от общего количества действующих ИИС в стране. Сбербанк лидирует по количеству ИИС, открытых через брокерский счет. Кроме того, в августе в Сбербанк пришло рекордное количество инвесторов: по данным МосБиржи за последний месяц лета в Сбербанке было открыто 311 тысяч брокерских счетов.

ИИС — один из самых востребованных инвестиционных инструментов, это специальный счет для вложений в ценные бумаги, который дает возможность получить доход и вернуть налоги до 52 тыс. рублей в год. Инвестировать через ИИС в Сбербанке можно двумя способами: с брокерского счета и с помощью профессионального управляющего. Открыть ИИС можно как в офисе, так и в Сбербанк Онлайн — всего за несколько кликов.

Подробная информация об ИИС размещена на сайте Сбербанка. Ознакомиться с полной статистикой количества действующих ИИС можно на сайте Московской биржи.