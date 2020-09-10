Меры поддержки обсудили с предпринимателями Ольхонского района

Большое количество обращений в министерство экономического развития Иркутской области от предпринимателей Ольхонского района стало поводом для рабочей поездки представителей ведомства, региональных институтов развития бизнеса и общественных объединений.

Во встрече с предпринимателями приняли участие и.о. министра экономического развития Иркутской области Яна Соболь, руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, директор Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области Наталья Давыдова, руководитель Иркутского областного гарантийного фонда», директор «Мой бизнес. Иркутск» Диляра Окладникова, Председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской и гостиничной деятельности ТППВС Марина Григорьева, Эксперт АСИ по развитию сельского туризма на территориях ООПТ Анастасия Тетерина, региональный директор Департамента региональных программ Николай Титов МСП «Банк».

О партнёрстве власти и бизнеса

Напомним, Правительство Иркутской области разрабатывает стратегию социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, которая в том числе предусматривает развитие муниципальных образований, малого и среднего бизнеса, а также особое место уделяется развитию туризма на озере Байкал.

– Именно комплексный подход к развитию муниципального образования и обязательно с учетом специфики, я бы сказала уникальности каждой территории, поможет решить главную задачу, которая является основной в нашей повестке - это обеспечение комфортных условий, достойного уровня и качества жизни людей в каждом населённом пункте нашей большой области, – отметила исполняющая обязанности министра экономического развития Яна Соболь. – При этом партнёрство власти, бизнеса и общественности должно быть конструктивным, осуществляться на системной основе и, конечно, иметь практическую направленность. В отраслях, где услуги предоставляет в основном малый и средний бизнес таких как сфера общественного питания, туристическом бизнесе, торговле – непростое время, и общая задача всех уровней власти сегодня – сохранить и поддержать предпринимателей, предоставив различные механизмы помощи.

Предпринимателям представили специальные программы для организаций туристической отрасли, обсудили государственное регулирование деятельности гостевых домов и других индивидуальных средств размещения, меры государственной поддержки от старта до масштабирования.

О господдержке в коронакризис

Особое внимание было уделено поддержке бизнеса в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

­Предприниматели Иркутской области могут воспользоваться мерами поддержки малого и среднего предпринимательства, которые реализует региональное Правительство, в том числе возможностью льготного кредитования бизнеса, перенос сроков уплаты в региональный бюджет налогов на имущество организаций, транспортного налога и др.

Поддержка Правительства Иркутской области субъектов среднего и малого бизнеса оценивается в 6,9 млрд руб.

Кроме этого, банками одобрено более 5 тысяч заявлений о получении поддержки от субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей на общую сумму более 25 млрд рублей. Из них 538 заявлений на получение кредитов под «0%» на заработную плату на общую сумму более 1,3 млрд рублей. По программе по программе льготного кредитования под «2%» – одобрили 2 010 заявлений на общую сумму 6,0 млрд рублей.

С июля этого года Фондом микрокредитования Иркутской области по льготной ставке выдано 12 займов на сумму более 25 млн рублей и реструктуризировано 70 займов.

По данным УФНС по Иркутской области более 119 млн рублей предоставлено субъектам МСП Иркутской области в виде субсидий на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.

О новых налоговых режимах

Также во время встречи предпринимателям подробно рассказали, как стать самозанятым. Эти вопросы приобрели актуальность в связи с недавними изменениями законодательства. Вести деятельность в качестве самозанятого имеют право физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников.

– Налог на профессиональный доход – это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переходят на него добровольно, у тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот режим, сохранится обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке, – рассказала директор Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» Наталья Давыдова.