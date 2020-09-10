В Братске открылась 27-я международная выставка «SibWoodExpo»

Международная выставка «SibWoodExpo-2020» распахнула свои двери 9 сентября в ТКЦ «Братск-АРТ». Выставка новейших достижений деревообрабатывающей промышленности собрала участников из разных регионов России и стран мира, что говорит о высоком интересе и важности проведения данного мероприятия.

«Лесная отрасль очень значима для экономики региона»

На церемонии торжественного открытия с приветственным словом выступил первый заместитель губернатора Иркутской области, председатель Правительства Иркутской области Константин Борисович Зайцев: «Данное мероприятие играет важную роль: лесная отрасль очень значима для экономики Иркутской области. Более 70-и миллионов гектар сегодня покрыто лесом, поэтому общий запас древесины составляет порядка 9 млрд кубов. Ежегодно заготавливается 30 млн, и наша задача сделать все для того, чтобы эффективно использовать и сохранить это богатство. Сегодня важно посмотреть, какие новые технологии появились, отметить новые методы заготовок и переработки, а также увидеть технику, ну, и, конечно, наладить деловые контакты».

«Важен баланс интересов государства, экологов и бизнеса»

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Иванович Соболь отметил: «Я хочу поздравить с началом работы выставки, которая проводится уже в 27-й раз. Лесопромышленный комплекс – это один из самых ведущих секторов экономики. Практически 3 тыс. работающих, около 2 тыс. предприятий, 7,7 млрд рублей поступления в бюджет, и это только за прошлый год. Это говорит о том, насколько важен для нас именно сектор экономики. В последнее время я наблюдаю, что многие из предпринимателей начали осознавать свою ответственность перед тем, что делается в лесном комплексе. И в этом зале, полагаю, есть некий баланс интересов между государством, экологами и предпринимательским сообществом. Я убежден, что деловая часть выставки послужит на пользу всем предпринимателям, и позволит не только познакомиться с новыми технологиями и оборудованием, но и завяжутся новые деловые контакты, а также будут подписаны новые контракты».

«Братск является центром лесозаготовки и лесопереработки в регионе»

Поприветствовал участников и гостей выставки мэр города Братска Сергей Васильевич Серебренников: «Хочу напомнить, что очень важная и статусная выставка «SibWoodExpo» на территории города Братска проходит уже во второй раз. Действительно, Братск является центром лесозаготовки и лесопереработки. Мы гордимся этим достоянием. Прошедшее десятилетие работы предприятий в этой отрасли, конечно же, не прошло бесследно. Пришло время заняться не только лесопереработкой и лесозаготовкой, но и лесовосстановлением. Братск уникален еще и тем, что здесь осуществляется полный цикл лесопереработки, благодаря передовым предприятиям. Мы надеемся, что сегодняшняя выставка станет полезной для всех производителей».

«Выставка завоевала статус авторитетной площадки для установления продуктивных контактов»

Также с приветственным словом выступил исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Валерьевич Петренев: «Некоторые сложности с пандемией не позволили собраться всем в этом году на выставке «SibWoodExpo». Само мероприятие также было под угрозой отмены, но мы все же собрались, и надеемся, что в следующем году в городе Братске в уже более широком формате проведем вновь это мероприятие. От лица члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергея Фатеевича Брилки, хочу сказать, что за время своего существования выставка завоевала статус авторитетной площадки для установления продуктивных контактов между иностранными и отечественными производителями. Это особенно важно сегодня, ведь Иркутская область – зеленое золото нашей страны. Я глубоко убежден, что и в этот раз выставка пройдет конструктивно, будет способствовать открытию новых возможностей не только в части переработки и заготовки древесины, но и лесовосстановления, что послужит созданию новых конкурентоспособных производств как в нашем регионе, так и в России в целом».

«Важно обсудить подготовку кадров для лесной отрасли»

Далее слово было предоставлено ректору Братского государственного университета Илье Сергеевичу Ситову: «Хочу поздравить с открытием выставки! Очень символично, что Братск является лесной столицей не только Сибири, но и всей Российской Федерации, и здесь находится университет, в котором есть профильный факультет системы лесного комплекса. Именно он готовит кадров для лесной промышленности. Хочется сказать слова благодарности организаторам за возможность выступить сегодня, поговорить о проблемах, перспективах и тенденциях развития лесной отрасли, а также обсудить подготовку кадров для нее».

«Немецкие компании и японские центры готовы подключиться к деловой программе на 2021 год»

Объявил выставку открытой генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» Андрей Геннадьевич Шаповалов: «К сожалению, некоторые иностранные партнеры не смогут принять участие в выставке в этом году по понятным причинам – закрыты границы. Тем не менее, здесь уже есть довольно интересная экспозиция и хорошая деловая программа. Действительно, был большой вопрос, состоится ли выставка в этом году. Тем не менее, выставка открывается. Большое спасибо всем, кто сегодня приехал и принял участие. Немецкие компании и японские центры, которые занимаются развитием лесовосстановления и экологией также готовы подключиться к деловой программе, которую мы планируем на 2021 год. Что касаемо тех 19-ти вузов, которые должны были приехать на выставку, они будут с нами на связи дистанционно. В любом случае деловая программа будет интересна и актуальна. Еще раз огромное спасибо всем, кто поддерживает Сибэкспоцентр, спасибо правительству и министерству, что за этот месяц нам удалось сохранить этот проект. Хочу всех поздравить с профессиональным праздником и объявить выставку открытой!»

Сформирована насыщенная деловая программа

В рамках выставки «SibWoodExpo» запланирован ряд деловых мероприятий, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы развития лесопромышленного комплекса. Так, ключевым событием 9 сентября стало пленарное заседание «Актуальные вопросы развития лесного комплекса Сибири и Дальнего Востока на современном этапе». В конференц-зале спикерами были отмечены такие важные темы, как «Развитие лесного комплекса с учетом особенностей лесопользования Иркутской области», «Актуальность материалов лесоустройства Иркутской области», «Проблемы и перспективы лесозаготовки», «Опыт города Братска по развитию лесного комплекса и глубокой деревообработки», «Цифровая трансформация лесного хозяйства и государственная система прослеживаемости происхождения древесины», «Пересмотр таможенных пошлин и механизма квотирования при экспорте сибирских пород древесины и внедрения космомониторинга и биометрии для учета и контроля перемещения лесоматериалов как способы развития лесопромышленного комплекса Иркутской области», «Современные подходы в образовании для лесной отрасли».

Коме того, в день открытия министерство лесного комплекса Иркутской области организовало круглый стол, посвященный компенсационному лесовосстановлению на территории Иркутской области. На данном мероприятии спикерами был рассмотрен ряд вопросов - особенности проведения и приемки работ по «компенсационному» лесовосстановлению, практика «компенсационного» лесовосстановления на территории Братского лесничества, проектирование работ по искусственному и комбинированному лесовосстановлению, особенности лесовосстановительных процессов в Иркутской области, анализ перспективных технологий лесовосстановительных работ и другие.

Продлится деловая программа и 10 сентября. В белом зале пройдет семинар «Проблемные вопросы, возникающие при разработке проектов освоения лесов». Помимо семинара будет организован круглый стол, посвященный охране лесов от пожаров и защите от вредных организмов. На нем обсудят прохождение пожароопасного сезона 2020 года, защиту леса в Иркутской области, проблемы и пути их решения, прогноз развития очагов сибирского шелкопряда на территории Иркутской области, а также перспективы использования инструментальных методов оценки качества стволовой древесины спелых и перестойных насаждений, поврежденных стволовыми вредителями и болезнями.

10 сентября пройдет еще один круглый стол «Решение задач развития лесопромышленного комплекса на современном этапе». Спикеры поведают о проблемах подготовки кадров для лесного комплекса РФ, проблемах оценки негативного воздействия на окружающую среду лесопромышленных предприятий, о сырьевом обеспечении лесопильных предприятий, о снижении отрицательного воздействия гусеничных вездеходов для лесного хозяйства и лесозаготовок, о применении геосинтетических материалов при устройстве ледовых переправ и другое.

На просторах центра «Братск-АРТ» и открытой площадке расположились представители российских компаний из Москвы, Перми, Иркутска, Братска, Коврова, Красноярска и Барнаула, а также зарубежные экспоненты из Швеции и Германии. Среди участников можно увидеть ООО «ФОРЕСТ МАШИНЗ ВУД ПРОДАКШИН», ООО «ИВЕКО-Ангара», ООО «Котельный завод» «Автоматик-Лес», ООО «Глобэкс», ООО «Станкоцентр Перун», ООО «СКИП», ООО «РусНафта», Ассоциация «Ками», ООО «Вуд Профи Машинери» (официальный представитель немецкого станкостроительного концерна WEINIG), ООО «Проммаркет-Максимум», ООО «Производственное объединение Теплоресурс», ООО «Алтайлестехмаш», ООО «Ферронордик Машины», ООО «Тимбермаш Байкал», ООО «Спектр Вуд», ООО «Ковровские котлы», ООО «Нордик Тракшин», ООО «Нестинг-Байкал», ООО «Лесные машины», а также генерального информационного партнера выставки «Лесной комплекс», специализированный журнал «Вестснаб», Lesprom Network и Деревообработка.БП. Среди иностранных компаний - представители KVARNSTRANDS VERKTYG AB и Esterer WD GmbH.

Направления деятельности участников мероприятия затрагивают все аспекты лесной отрасли – это производство промышленного оборудования и станков, профессиональный деревообрабатывающий инструмент, все виды лесопильной техники, машиностроительные предприятия, поставка запчастей, дереворежущий инструмент, расходные материалы для ремонта и заточки пил, водогрейные, термомасляные и паровые котлы, оборудование для изготовления пеллет и брикетов, целлюлозно-бумажная промышленность, сервисное обслуживание строительной, дорожной, лесной техники, навесное оборудование для спецтехники и многое другое.

Организаторы приглашают всех специалистов лесопромышленной отрасли посетить SIBWOODEXPO-2020 в ТКЦ «Братск-АРТ». Мероприятие пройдет с 9 по 11 сентября с 10 до 17 часов в г. Братск.