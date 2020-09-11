Более трети жителей Сибири уверены, что нового карантина не будет

После отмены ограничительных мер сибиряки постепенно возвращаются к обычной жизни, но видят на этом пути серьезные препятствия.

При этом главной причиной, по которой они воздерживаются от путешествий, посещения кафе, ресторанов, кино, театров и стадионов, является желание экономить, а не боязнь заражения коронарвирусом. При этом, по мнению 38% сибиряков, карантинные меры себя полностью исчерпали. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

46% респондентов уже успели попутешествовать после отмены карантина. При этом 29% поехали за пределы родного населенного пункта после снятия эпидемических ограничений при первой же возможности, а еще 17% отправились в поездку в заранее запланированный отпуск. 39% респондентов заявили, что пока отказались от путешествий из-за сокращения доходов, еще 18% - из-за боязни заразиться коронавирусом.

17% опрошенных заявили, что уже ходят в кафе и рестораны, как до пандемии. 16% отметили, что посещают заведения общественного питания, но реже. Лишь 5% респондентов боятся ходить в кафе и рестораны из опасения заразиться ковид-19.

Сибиряки оказались одними из лидеров среди других макрорегионов страны в части отказа от посещения кафе и ресторанов из-за необходимости экономить деньги – так утверждали более трети респондентов (35%). При этом 26% опрошенных заявили, что не ходили в кафе и рестораны и до пандемии – это самый высокий показатель среди других округов РФ.

Лишь 14% респондентов (против, к примеру, 24% в Московском регионе) побывали после карантина в кино, театре или на футбольном матче. 24% заявили, что уже привыкли всё смотреть онлайн. Почти треть опрошенных сибиряков (28%) не ходят в кино, театры и на спортивные соревнования из-за нехватки денег, и только 5% потому, что боятся заразиться «короной».

38% респондентов уже живут так же, как до карантина. О полном восстановлении привычного образа жизни заявили 20% жителей СФО (больше всего в Московском регионе - 27%, меньше всего на Урале- 12%). Еще у 18% образ жизни на карантине не менялся.

При этом 33% опрошенных назвали необходимым условием возвращения к привычному образу жизни восстановление доходов, еще 27% - отмену масочно-перчаточного режима и других ограничений из-за коронавируса.

31% сибиряков считает, что в случае роста заражений в стране необходимо вводить новый карантин. Больше всего поклонников карантина оказалось на Урале (51%) и Дальнем Востоке (47%). Меньше всего - на Северном Кавказе (25%).

При этом 34% респондентов полагают, что карантин опаснее самого вируса, а ограничения не надо было вводить и раньше. Наиболее популярна такая точка зрения у жителей Московского региона (35%) и Сибири (34%).

32% жителей СФО исключили возможность введения нового карантина из-за тяжелых экономических последствий подобных мер.

*Опрос проведен банком «Открытие» 01-06 августа по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.