В России во всех магазинах предлагают ввести новые ценники

В России во всех магазинах предложили ввести новые ценники, на которых указывалась бы не только стоимость товара, но и вес или объем продукта. С такой идеей к Минпромторгу обратился Союз потребителей России, сообщили «Известия».
Это лишит производителей стимула постепенно уменьшать вес или объем упаковок, не снижая при этом цену, отметил председатель Союза потребителей Петр Шелищ. В итоге они не смогут «хитрить» с упаковкой, например в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока или класть в упаковку для десятка яиц девять штук.
Это лишит производителей стимула постепенно уменьшать вес или объем упаковок, не снижая при этом цену, отметил председатель Союза потребителей Петр Шелищ. В итоге они не смогут «хитрить» с упаковкой, например в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока или класть в упаковку для десятка яиц девять штук.
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11 сентября 2020