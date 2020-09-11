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В России во всех магазинах предлагают ввести новые ценники

11 сентября 2020
В России во всех магазинах предложили ввести новые ценники, на которых указывалась бы не только стоимость товара, но и вес или объем продукта. С такой идеей к Минпромторгу обратился Союз потребителей России, сообщили «Известия».

Это лишит производителей стимула постепенно уменьшать вес или объем упаковок, не снижая при этом цену, отметил председатель Союза потребителей Петр Шелищ. В итоге они не смогут «хитрить» с упаковкой, например в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока или класть в упаковку для десятка яиц девять штук.

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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