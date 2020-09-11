В Иркутской области продлили ограниченияя из-за COVID-19 по 28 сентября включительно

В Иркутской области ограничительные мероприятия из-за COVID-19 продлены по 28 сентября включительно. Соблюдать режим самоизоляции рекомендовано гражданам старше 65 лет. Те из них, кто продолжает трудовую деятельность, по-прежнему могут оформить больничный лист. Масочный режим на территории рекомендовано продолжать соблюдать всем жителям региона.

Соответствующие изменения внесены в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 г. № 59-уг. Исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев подписал документ сегодня, 11 сентября.

В настоящей редакции указа в правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области утратил силу пункт, который регламентировал нахождение несовершеннолетних лиц вне места проживания (пребывания). Напомним, ранее детей обязательно должны были сопровождать днем совершеннолетние граждане, а в ночное время – только родители или законные представители.

Утратил силу также пункт, рекомендовавший приостановить поездки в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекции.

Лица, прибывающие в регион для работы вахтовым методом или для сезонных работ, должны выполнить требования по изоляции в обсерваторах работодателя, пройти осмотр врача и лабораторное тестирование методом ПЦР и методом ИФА на новую коронавирусную инфекцию (на наличие антител IgM и IgG).

Если при поступлении в обсерватор получен отрицательный результат на COVID-19 методом ПЦР, отсутствуют антитела IgM и имеются антитела IgG, то работник прекращает изоляцию и на основании медицинского заключения может приступить к трудовой деятельности.

При выявлении положительного результата на инфекцию методом ПЦР и (или) наличии антител IgM работник направляется в медицинскую организацию.

Лица, получившие при поступлении в обсерватор отрицательный результат методом ПЦР и не имеющие антител IgG, должны находиться в изоляции 14 дней.

Если для сезонных работ в муниципалитеты Иркутской области привлекаются жители других районов региона, им нужно иметь при себе подтверждение отрицательного результата исследования на коронавирусную инфекцию, проведенного не ранее, чем за три рабочих дня до въезда на территорию района.