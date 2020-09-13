В Иркутске после капремонта откроется стадион «Авиатор»

В Иркутске 20 сентября после капитального ремонта откроется стадион «Авиатор». Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев оценил качество выполненных работ перед сдачей объекта в эксплуатацию.

Как сообщил мэр города Руслан Болотов, реконструкция стадиона начата с 2016 года после передачи объекта в муниципальную собственность. В 2017 году сделан основной ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса, в 2019 году обновлены раздевалки для хоккеистов и уложен газон, 2020 году проведено благоустройство территории, установлены ограждение, трибуны на 350 мест и опоры для освещения футбольного поля. На стадионе также будет оборудована площадка для сдачи комплекса ГТО, прыжковая яма. В планах на 2021 год покупка ледозаливочных машин и строительство гаража. Футбольное поле сертифицировано для внесения его во всероссийский реестр объектов спорта. С 2017 г. по 2020 г. на реконструкцию стадиона было направлено более 80 млн рублей из бюджетов всех уровней.



По словам Игоря Кобзева, без развития спортивной инфраструктуры невозможно развитие спорта. В этом году ведется строительство и реконструкция 17 спортивных объектов. Введен в эксплуатацию ледовый дворец "Байкал" в Иркутске, возобновлено строительство Дома спорта в поселке Усть-Ордынский, начата реконструкция стадиона «Шахтер» в Черемхово.