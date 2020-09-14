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На выборах мэра Иркутского района победил Леонид Фролов

Согласно данным избиркома области, его поддержали 10 203 избирателя или 37,82% от общего числа голосов.

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На втором месте находится Константин Барановский — 25,27%, на третьем — Владимир Новосёлов с 13,08% голосов.

Напомним, Леонид Фролов родился 28 февраля 1962 года в селе Хомутово Иркутского района. В октябре 2005 года избран главой Ревякинского муниципального образования. В декабре 2007 года переизбран на второй срок – до 2012 года. С октября 2012 года являлся председателем Думы Ревякинского МО. В декабре 2015 года избран на должность Мэра Иркутского района.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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