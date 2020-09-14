Skoda в августе увеличила продажи в России на 29%

Согласно данным исследовательского агентства «АВТОСТАТ», российские дилеры Skoda в августе реализовали 9001 автомобиль – на 29% больше, чем год назад.

По итогам восьми месяцев 2020 года продажи чешской марки в нашей стране составили 55547 машин, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,3% против 5,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в августе стал компактный лифтбек Rapid второго поколения с показателем 4473 реализованных автомобилей. Второе место по популярности заняла модель Octavia, чьи продажи увеличились на 6% и составили 2039 единиц.