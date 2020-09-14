Деньги на развитие получат 17 агростартапов из Иркутской области

Средства на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) получат 17 фермеров из восьми районов региона. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Победителями признаны жители:

Аларского р-на,

Боханского р-на,

Баяндаевского р-на,

Осинского р-на,

Нукутского р-на,

Эхирит-Булагатского р-на,

Усольского р-на,

Качугского р-на.

Исполняющий обязанности министра пояснил, что средства гранта можно направить на приобретение сельскохозяйственной техники. Кроме того, по условиям соглашений, руководители КФХ на каждый полученный по гранту миллион рублей должны создать одно рабочее место. Проверять реализацию проектов минсельхоз региона будет ежеквартально. Общие итоги деятельности агростартапов подведут через пять лет.

Напомним, конкурс проводится в рамках реализации регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Впервые гранты «Агростарап» в Иркутской области предоставили в декабре прошлого года. Тогда победителями были признаны 16 участников конкурсного отбора.