Политика давит на российский рынок акций

Продолжающийся три недели подряд отток иностранного капитала с российского рынка акций вновь ускорился.

На фоне нарастающего риска санкций за неделю с 3 по 9 сентября зарубежные инвесторы продали бумаги российских компаний на $50 млн, что в 25 раз больше, чем неделей ранее ($2 млн). Почти весь отток обеспечили фонды, ориентированные исключительно на Россию — из них клиенты забрали $48 млн. Это в 16 раз больше, чем на предыдущей неделе, и худший результат более чем за месяц.

На рынок давит риск новых санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным и Беларуси. Оппозиция в Беларуси не собирается сдаваться, при этом возрастают риски, что «Северный поток-2» не будет достроен. А это бьет по главной российской фишке — «Газпрому». Если же у «Газпрома» все получится с запуском «Северного потока-2», то биржа сразу начнет отыгрывать данный результат. То есть на акциях «Газпрома» можно будет неплохо заработать. Сейчас за одну акцию рынок дает $2,37, до кризиса 2008 года они торговались в диапазоне $10-$13.

По итогам августа, по данным ЦБ, нерезиденты сбросили акции российских компаний на 34,2 млрд руб., возобновив распродажу, поставленную на паузу в июле. Всего же из российских активов иностранцы вывели 63,7 млрд руб. за август и 294,5 млрд руб. с начала лета. Помимо акций нерезиденты распродают корпоративный долг, тогда как на рынке государственных облигаций их позиция остается выжидательной.

Глядя на политическую ситуацию, можно утверждать, что политические риски сохранятся до конца года. Это значит, что с высокой вероятностью Россия пока будет хуже большинства emerging markets.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»