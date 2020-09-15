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Более 100 экспертов выступят на молодежном форуме «Байкал»

Завершился прием заявок на молодежный форум «Байкал», который пройдёт 18-20 сентября онлайн. Об этом сообщили в министерстве по молодежной политике Иркутской области. 

Всего было подано около 1600 заявок. Сейчас участники проходят отбор, лучшие защитят свой проект на Всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального агентства по делам молодёжи и получат до 1,5 млн рублей на реализацию идей. Все остальные смогут стать слушателями форума. 

- В этом году выступят более 100 экспертов регионального и федерального уровня по семи направлениям, объединяющей станет тема лидерства в новом мире. Подать заявку на участие можно на сайте форума forum-baikal.ru, заполнив небольшую анкету, - отметили в министерстве.  

Организаторы мероприятия - Правительство Приангарья и министерство по молодежной политике региона. В этом году мероприятие пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском Федеральном округе, Фонда развития регионов +7. Впервые партнерами выступят АНО «Россия – страна возможностей», Институт молодежной политики (институтмолодежи.рф), мастерская управления «Сенеж».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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