Недвижимость: перегрев вместо падения

Вопреки ожиданиям, состояние рынка недвижимости в России в июле и августе больше похоже на перегрев, чем на обвал, констатируют аналитики SberIndex.ru и ДомКлик от Сбербанка в новом исследовании.

Цены предложения недвижимости в среднем по стране в последние два месяца, по данным ДомКлик от Сбербанка, выросли на 3,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (г/г). На первичном рынке рост котировки достигает 6,2% г/г.

Среди лидеров по приросту цен предложения — туристические регионы: Хабаровский край (18,9% г/г), Калининградская область (18,0% г/г), Республика Алтай (17,6% г/г).

Динамика выдач в июле-августе также оставалась вблизи рекордных значений на фоне быстрого падения ипотечных ставок. Количество выданных ипотечных кредитов, по оценке аналитиков СберИндекса, растет на 44% г/г.

Локомотив — первичный рынок, который стал основным бенефициаром мер поддержки.

Доля новых объектов в ипотечных сделках после пандемии выросла до 31%. В 2019 году лишь пятая часть сделок приходилась на «первичку».

После пандемии почти половина одобренных заявок на ипотеку в ДомКлик была подана онлайн, свидетельствуют «Открытые данные», аналитический проект компании.