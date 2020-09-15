Игорь Кобзев: Новый состав Правительства региона будет сформирован в течение трех месяцев

Новый состав Правительства региона будет сформирован в течение трех месяцев. Об этом сегодня заявил врио Губернатора Игорь Кобзев во время пресс-конференции. Он отметил, что главными критериями отбора станут профессионализм и высокая работоспособность человека, а не принадлежность к какой-либо политической партии.

- Я заинтересован в вовлечении в Правительство молодежи и тех, кто имеет большой практический опыт, людей, которые являются патриотами Иркутской области. Основа Правительства останется. Председатель кабмина Константин Зайцев также даст свои предложения. У нас есть чёткие задачи и направления по реализации масштабных проектов, например, рекультивация отходов БЦБК и «Усольехимпрома», строительство суворовского училища, - сказал врио Губернатора.

Глава Приангарья подчеркнул, что по-прежнему намерен лично выезжать в территории и встречаться с жителями. Среди сфер, которые требуют первоочередного внимания, Игорь Кобзев назвал строительную и дорожную отрасли, а также решение проблем здравоохранения, образования и цифровизации, в том числе обеспечение связью труднодоступных территорий.