Мошенники обманули ангарчанку более чем на 3 миллиона рублей

41-летняя ангарчанка стала жертвой мошенников, которые оформили на ее имя сразу несколько кредитов.

Находясь в сети Интернет, она обратила внимание на сайт, который использовал в своем оформлении фото известных личностей, предлагая от их имени заработок в сфере инвестиций. Женщина закрыла страницу, но через несколько минут на ее сотовый телефон поступил звонок с предложением инвестирования денежных средств. Чувствуя подвох, ангарчанка долго не поддавалась на уговоры незнакомца, который с целью убеждения выгодного вложения денег в инвестпроект несколько раз ей перезванивал.

В конце концов ангарчанка согласилась и установила на компьютер и телефон, предложенное ей программное обеспечение удаленного доступа, допустив таким образом аферистов к управлению своими электронными гаджетами, а впоследствии и личным кабинетом банка. После этого, в течение нескольких дней, мошенниками были оформлены на ее имя несколько кредитов. Все манипуляции с денежными средствами совершали аферисты, женщина только сообщала приходящие ей на телефон коды подтверждения.

Впоследствии кредитные средства, а также личные сбережения женщины были переведены на сторонний счет. Общий ущерб составил более 3 миллионов рублей. По данному факту проводится проверка.