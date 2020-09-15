В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за проливных дождей

В администрации Иркутска прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством вице-мэра города Дмитрия Ружникова. На данный момент на территории Правобережной части Иркутска частично подтоплено 19 улиц, на Левом берегу локальные подтопления зафиксированы в поселках Боково и Селиваниха. Подтопленные участки находятся под контролем, ведется откачка воды и обустройство дамб.

– В работах по устранению последствий обильных дождей задействовано более ста человек и 20 единиц техники предприятий «ИркутскАвтодор», «Водоканал» и «Горзеленхоз». Также привлечены специалисты аварийно-спасательной службы МКУ города Иркутска «Безопасный город». Работы будут вестись в круглосуточном режиме, – добавила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска Марина Цыренова.

По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова, после КЧС состоялось выездное совещание. Дмитрий Ружников проверил, как ведется строительство дамбы из песка на улице 2-я Аларская. Кроме того, на реках Ушаковке, Иркуте и Кае ведется мониторинг подъема уровня воды.

– В ближайшие сутки на Ушаковке возможно повышение уровня воды до критических отметок. На низменных участках, а также на тех территориях, которые попадают в зону риска, ведется обустройство дамб и отвод воды. На базе МУП «ИркутскАвтодор» сформирован необходимый запас песка и мешков, все службы готовы к оперативному реагированию, – подчеркнул Дмитрий Ружников.

Вице-мэр рассказал, что в каждом округе созданы пункты временного размещения граждан на случай эвакуации из подтопленных домов, также на предприятии «Иркутскавтотранс» зарезервированы автобусы для перевозки людей.

Напомним, что жителей просят соблюдать осторожность, в случае возникновения экстренных ситуаций сообщать по телефонам, 112, 520-112.