Новости

Восстановление сегмента кредитных карт замедлилось в августе

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в августе выдали 679 тысяч кредитных карт, что на 6% больше. Таким образом, восстановление выдач в количественном выражении в этом сегменте впервые с мая существенно замедлилось.  

Наиболее быстрые темпы роста выдач кредитных карт за месяц (выдачи в августе по отношению к выдачам в июле) были в Санкт-Петербурге (+10%), Свердловской области (+13%), Башкортостане (12%), Татарстане (14%), Красноярском крае (14%), Пермском крае (12%) и Оренбургской области (12%). 

- Выдачи кредитных карт с мая по июль этого года ежемесячно демонстрировали двузначные темпы роста. Но уже в августе рост был незначительным, что свидетельствует об исчерпании так называемого "эффекта низкой базы", обусловленного крайне низким количеством выдач в апреле. Дальнейший рост будет зависеть от скорости восстановления платежеспособности населения, но ежемесячное количество выдач кредитных карт в ближайший квартал вряд ли вернется к показателям прошлого года, - говорит Александрович Артур, генеральный директор ОКБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В России впервые с 31 июля от коронавируса умерли 150 человек
Количество больных коронавирусом в Улан-Удэ достигло 3,4 тыс.
Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Петербург
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании