Восстановление сегмента кредитных карт замедлилось в августе

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в августе выдали 679 тысяч кредитных карт, что на 6% больше. Таким образом, восстановление выдач в количественном выражении в этом сегменте впервые с мая существенно замедлилось.

Наиболее быстрые темпы роста выдач кредитных карт за месяц (выдачи в августе по отношению к выдачам в июле) были в Санкт-Петербурге (+10%), Свердловской области (+13%), Башкортостане (12%), Татарстане (14%), Красноярском крае (14%), Пермском крае (12%) и Оренбургской области (12%).

- Выдачи кредитных карт с мая по июль этого года ежемесячно демонстрировали двузначные темпы роста. Но уже в августе рост был незначительным, что свидетельствует об исчерпании так называемого "эффекта низкой базы", обусловленного крайне низким количеством выдач в апреле. Дальнейший рост будет зависеть от скорости восстановления платежеспособности населения, но ежемесячное количество выдач кредитных карт в ближайший квартал вряд ли вернется к показателям прошлого года, - говорит Александрович Артур, генеральный директор ОКБ.