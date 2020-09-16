Мошенники похитили у жителей Приангарья свыше 250 миллионов рублей

С начала 2020 года аферисты обманули свыше 5 тысяч жителей Иркутской области, похитив у них более 250 миллионов рублей. Число пострадавших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2 тысячи человек, а общая сумма похищенных средств – на 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД Иркутской области.

При этом в абсолютном большинстве случаев злоумышленники используют одни и те же схемы обмана. Как правило, преступники представляются сотрудниками финансовых организаций, должностными лицами, продавцами и покупателями различных товаров.