Владимир Верхошинский признан лучшим руководителем банка в России

Второй год подряд Ассоциация менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ» признали Главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского лучшим руководителем банка в России. Кроме него, первые места заняли директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов и директор по цифровому бизнесу, член Правления Альфа-Банка Иван Пятков.

Владимир Верхошинский, главный управляющий директор Альфа-Банка

Всего команда Альфа-Банка получила 11 призовых мест. Вторые места в профильных рейтингах заняли: Главный финансовый директор, Заместитель председателя правления Алексей Чухлов; Директор по розничному бизнесу, заместитель председателя Правления Майкл Тач; Заместитель председателя правления Владимир Сенин; Директор по стратегическому развитию Александра Тымбай; Руководитель департамента по управлению человеческим капиталом Марат Исмагулов и Пресс-секретарь, начальник управления информационной политики Андрей Согрин. В тройку лидеров по своему направлению вошел Директор по правовым вопросам и управлению проблемными активами, заместитель председателя Правления Михаил Гришин.

«Я хочу подчеркнуть, что это не только моя награда, но и успех всего нашего коллектива, всех, кто работает вместе со мной в Альфа-Банке. Наша сила — в командной игре», — прокомментировал Владимир Верхошинский.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» публикуется ежегодно в течение 20 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. В рамках рейтинга оцениваются персоналии, а не компании. Список 1000 менеджеров, набравших самые высокие баллы по результатам голосования, публикуется ежегодно на страницах федерального издания газеты «КоммерсантЪ».